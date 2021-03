Sí al Día de la Mujer

Como tantas cosas, el Día de la Mujer que se celebró ayer es objeto de controversia infinita, de posicionamientos de tribu compartidos -y enfrentados- en internet. Los memes chisposos o casposos regalan palanca a quien compra sus ideas en el mercadillo de las redes sociales. Los contrarios a tal fecha, a las bravas o con sorna, son de diversa laya y esgrimen lemas habituales: que para cuándo un Día del Hombre, que si menganito oyó a uno que había escuchado que una mujer mató a su marido -al guano la estadística- y que antes le pegaba una paliza cada vez que llegaba ella a casa ciega de alcohol, que si esas no se lavan y son muy feas, que hay mucha hija de mala madre que jode al marido en su divorcio, que si alguien conoce un derecho que tenga el hombre y no tenga la mujer. Esto último es como ignorar que la Constitución otorga a todo español el derecho a tener una vivienda digna, y que ahí se queda la cosa.

En muchos asuntos sociales y económicos, los derechos -en la práctica- de las mujeres son menores que los de sus hombres, y no digamos si hablamos de personas de extracción social pobre o inculta: la educación y el dinero no lo aseguran todo, pero igualan mucho a los sexos. La historia, hasta ayer como quien dice, aconseja una jornada de recuerdo y concienciación para ellos y ellas: indico el masculino y femenino a posta y contra el criterio de la RAE, porque cada día hay más aceradas antifeministas, de derechas y conservadoras en el concepto de familia. A lo cual contribuyen con denuedo las feministas más oficiales y radicales, o sea, excluyentes, y valga el ejemplo de Carmen Calvo: "¿El feminismo es de todas? No, bonita: se lo ha currado el socialismo". Y acaban corriendo a gorrazos en las manifas a, por ejemplo, las de Ciudadanos que defienden la libertad sexual o la igualdad de derechos (fácticos, repito). Usted en nuestro club no entra, tía facha. Los galimatías trufados de términos fetén de la ministra del ramo, Irene Montero, o de funcionarias -y funcionarios- que hacen del feminismo un insufrible albondigón teórico y de compromiso y de lucha y hasta un oficio y ayudan a fijar las lindes del cortijo feminista, el de la nomenklatura del ramo. Por no hablar de las gilipollas de las vaginas en procesión y el despelote con causa.

Es de mucho temerse que la polarización y los conjuntos disjuntos tiendan a imperar. Por eso, el Día de la Mujer es importante, para que todos los días sean de todos de la manera más pareja en derechos, y la violencia contra ellas se erradique. Mientras tanto, felicidades atrasadas, y adelante siempre.