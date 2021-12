Desvaríos de Kichi

Leo en Diario de Cádiz que el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, va a proponer al Pleno que se retire a José María Pemán, el insigne escritor gaditano, el título de Hijo Predilecto de la Ciudad y por eso, titulo este artículo, como "desvarío" porque es un tremendo disparate e irracionalidad desposeer a uno de los gaditanos más ilustre y orgullo de sus paisanos, de ese título honorífico. Sé que se trata de un tema local, pero no podía esperar hasta el sábado, en mi colaboración de esos días, porque el acuerdo se lleva a Pleno mañana. Además de mi indignación, la propuesta de acuerdo es tan absurda que espero que otras plumas, más decisivas que la mía, protesten por la injusticia. El gobierno del Ayuntamiento en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, acordó retirar la placa que figuraba en la casa donde nació y su nombre, del Teatro del Parque Genovés. Ahora le quieren retirar el título de Hijo Predilecto con la única justificación que aparece en el expediente de que exaltó la sublevación militar y la guerra civil y la represión de la dictadura y lo peor es que para que la propuesta prospere basta con que una fuerza política en el Ayuntamiento se abstenga en el Pleno que se celebrará mañana. Pemán ha sido un lujo para Cádiz y uno de los personajes que estarán siempre en la memoria de los gaditanos. No tenemos a tantos gaditanos cuyo conocimiento se extienda más allá de Río Arillo. Como ya he escrito en anteriores ocasiones, lo traté con frecuencia en su biblioteca, desde el año 1964 hasta su muerte en 1981. Era un hombre generoso y conciliador y no tenía nada de homófobo. Muy apegado a las cosas de Cádiz, siendo hermano mayor de la Cofradía del Nazareno organizó un festival taurino para financiar la escultura de la Virgen, cotitular de la cofradía. Dedicó un verso al Cristo de la Buen Muerte, "el de la faz amorosa". Tenía la admiración de Antonio Burgos, que escribió que para Pemán no hubo paz, piedad ni perdón, que tantos otros obtuvieron. Se opuso a la creación de la provincia de Gibraltar en tiempos de Franco. Colaboró en Diario de Cádiz, origen del actual Grupo Joly y le llamó, "Diario de familia". En verano acudía a la playa y allí de chaqueta y con pajarita, podía vérsele sentado en una garita. Toda su vida vivió en Cádiz en la casa de la Plaza de San Antonio, con escapadas a Jerez, e iba a Madrid al estreno de sus obras y a las sesiones de la Academia de la Lengua. Ha sido quizás el personaje más perseguido por las izquierdas locales de los ayuntamientos de Cádiz y Jerez, empeñados en acabar con su recuerdo, cuando fue un liberal monárquico con ideas democráticas, generoso y conciliador, que devolvía con favores los insultos recibidos.