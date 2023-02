Dices adiós con la mano, moviéndola agitadamente, una y otra vez, mientras sonríes de oreja a oreja y rezas por dentro, sin que se note mucho, apresuradas oraciones que apenas recuerdas porque no te habían hecho falta nunca hasta entonces. Le pides a Dios, o a quien te escuche, que todo salga bien. Que regrese sana y salva, murmuras en medio del rugido del autobús, que ya echa a andar. Sigues un rato allí, de pie, viéndolo alejarse hasta que ya es apenas un puntito indefinido sobre el asfalto. Te despides de los otros padres y te das media vuelta, diciéndote a ti mismo que va a ser mucho mejor que te acostumbres, chaval, porque habrá muchas más así, aunque en el fondo sabes que nunca lo conseguirás porque siempre irá a peor. Eso lo piensas luego, cuando miras de reojo la pantalla del móvil esperando un mensaje del profe, una foto que te confirme que todo va bien. No te vas a acostumbrar ni de coña, te repites, y piensas en las excursiones que vendrán, en lo que harás cuando se te adelante unos metros para llegar al cole, o cuando vaya sola a comprar chuches o pasee con sus amigos por el barrio. No te acostumbras porque un día de estos tendrás que asomarte al balcón para verla marcharse camino del instituto, andando sola por la solitaria acera, apenas iluminada por la endeble luz de las farolas, echándote una última mirada antes de cruzar la esquina. Otra vez la dejarás salir a comer con los amigos y luego al cine hasta que se haga de noche. Pasará el día entero en la calle, sin que sepas nada de ella. Saldrá su primer viernes y la esperarás sentado en el sofá, mirando la tele y comiéndote las uñas, y de repente un sábado te sorprenderá desvelado en la cama, con el oído puesto en la puerta de la casa y el ojo en un Whatsapp que no ha leído todavía. Llegarán un festival, una acampada, un viaje, y un domingo cualquiera estarás pegando las últimas etiquetas en los tuppers, repartiéndolos como puedes en la bolsa de congelados y explicándole el millón y medio de cosas que aún tenéis pendientes, aunque no te haga demasiado caso. Le guardarás algo de efectivo en un bolsillo del abrigo y le darás la tarjeta de crédito que le sacaste la semana pasada: “Acuérdate del pin”, insistirás, y entre instrucción e instrucción subiréis al coche para ir con tiempo a la estación. La acompañarás al andén y la ayudarás a guardar sus cosas, y antes de que termine de subir ya estarás dándole las últimas indicaciones, muy despacio, para que pueda leerte los labios, y luego te quedarás de pie, muy quieto, observando las maniobras del autobús antes de salir a la carretera. La mirarás una vez más, le dirás adiós con la mano, moviéndola agitadamente, una y otra vez, y nunca, jamás, por nada del mundo, por mucho que te hayas estado preparando para cualquier cosa durante los últimos veinte años, pensarás que esa es la última despedida. Que no volverás a verla más. No podrías siquiera imaginarlo.

A los padres de Andrea, Daniel y Sara.