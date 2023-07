Suele pasarle a quienes se sienten inseguros en su poder y ven cercano el final de su mandato. No aseguro que sea así, pero los síntomas resultan inequívocos. Parece apreciarse en este largo periplo de entrevistas y toda suerte de simulaciones coloquiales de conveniencia que está prodigando el presidente del Gobierno por emisoras de radio y televisión, entre el rictus defensivo y victimista, ataques a los medios informativos y al “poder económico”, que suelen ser, según quienes ven menoscabados su influencia y poder, sus más acérrimos enemigos empeñados en su derrota. Entre unos y otros, según Sánchez, marcan el camino de la oposición política apoyados por determinados grupos mediáticos. Malos presagios cuando el poder empieza a flaquear: recurrir a las conspiraciones y supuestos complots. “No voy a dar nombres”, dijo el presidente. Pues debiera darlos si tan seguro está de esa presunta conjura.

En esta exposición constante y compulsiva en los medios con su articulación modulada y manipulada –al uso habitual– con respuestas traídas de casa sea cual sea la pregunta, la intervención del presidente en El Hormiguero–“maldad, mentira, manipulación”–, que tanto ha dado que hablar, parecía enmarcarse en territorio enemigo, de ahí que acentuara inquisitivamente sus obsesiones sobre la confabulación mediática y aumentara hasta cifras increíbles –porque son inaceptables– los medios “trumpistas” –según dijo–, cuando muchos piensan que es todo lo contrario. Lean, lean a nuestros articulistas de cabecera. Como la mejor defensa es un buen ataque, Sánchez se apresuró siempre a apabullar al entrevistador, quien, en su patética mansedumbre, se dejó desbordar espectacularmente, prodigando falsedades que ahora llama “cambios de opinión”, de tal forma que a su acorralado interlocutor le resultaba difícil formular sus preguntas y plantearle las evidencias testimoniales más incómodas para el protagonista.

Ante la ausencia de otras propuestas más convincentes y la persistente insistencia en la impecable política desarrollada durante su mandato, de la que tanto presumía en otro programa radiofónico, sostenía repetidamente que no tiene oposición sino la que le plantean determinados grupos mediáticos y un poder económico que dirigen el rumbo de la oposición política y la oposición mediática. Y aunque no le faltan argucias ni otras artimañas plagadas de hiperbólicos eufemismos en sus teatrales entrevistas y otras intervenciones mediáticas, el argumento de su enfática exposición es el que repiten obsesivamente los suyos y sus redes afines. No puede calificar de “película tenebrosa” los pactos de la oposición cuando él ha pactado con quienes vulneran la Constitución, proscriben la unidad indivisible de España y traicionan los principios del Estado de Derecho, que es lo más antidemocrático que podemos contemplar. Y en ese trance desesperado el presidente se cobija en el victimismo, que aquí suele funcionar. Así nos va.