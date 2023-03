Los líderes de los partidos políticos de este país nuestro andan nerviosos, a la gresca, como si fueran párvulos estresados ante la proximidad del viaje de fin de curso, porque, tal que ellos, el reloj de la legislatura marca apenas días para la llegada de los próximos comicios.

Así al menos se muestran en sus comparecencias públicas, en el lugar que correspondiere o pudieren, para vender sus productos, además de en los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades y ciudades autónomas que concurrirán el 28 de mayo, a las elecciones previstas.

Pero, no sólo ocurren esas subidas de tono, esos guirigáis, esas bataholas, en dichos territorios, también las vemos en el Senado y en el Congreso, en donde se ha convertido en norma el enzarzarse a mamporro -dialéctico por ahora- limpio, en los que no es extraño oír de vez en cuando algún insulto extemporáneo y un como barullo de escuela de Primaria, en los que el maestro o la maestra en su caso, sentados en sus presidenciales mesas, han de reconvenir a los díscolos, amenazándolos con expulsar de la clase a quienes farfullan más de la cuenta y a deshora. Es más, es casi imposible ver una sesión de control al Gobierno y no escuchar algo que a uno le avergüence, le quiten las ansias de seguir escuchando o, cómo mínimo, les lleguen las ganas de preguntase, de por quiénes estamos representados y quiénes son esos otros que pretenden sustituirlos, con esas formas dantescas, cainitas y decimonónicas, que inducen las más de las veces al vómito del espectador ante tanto esperpento.

Y aunque esto sea así, y ahí están dichas sesiones grabadas en vídeo, uno siente el vértigo de inquirirse si esto es o ha de ser la política. Y la respuesta ha de ser contundente: no. Aunque muchos opinen que así han de concebirla y representarla para epatar a sus acólitos y a los indecisos. Definitivamente, no, representantes legítimos del pueblo. Esto no va de gongorismos, de poses, de encadenadas patochadas ni de denuestos más o menos rimados, para que la bancada propia rompa en aplausos y las ajenas en farfollas y pestilentes, por injuriantes, algaradas. La política debiera ser gestión por un lado y control por otro. Sólo eso. Según se esté en el Gobierno o en la oposición. Todo lo demás es puro teatro, cuento. Y para ver u oír semejantes guiones ridículos, siempre tiene uno la opción, y cuidado con esto, de desencantarse de todos ustedes. Y las elecciones se acercan. Ustedes mismos.