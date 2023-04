Ami la supuesta broma de TV3 no me ofende. Digo supuesta por ser generoso, por concederle al instigador el beneficio de la duda en su intento. No, a mi la supuesta broma de la televisión autonómica catalana no me ofende. Me da pena porque ofender no puede, por mucho que quieran. Pena por sus protagonistas. Pobres ellos. La supuesta broma no es más que una confesión de incultura, vacío sentimiento de superioridad, desconocimiento y desprecio por aquello que no entienden. Pobre Toni Soler y los que le secundan. Me dan pena sin supuestos.

El Rocío es una manifestación religiosa única en el mundo, por la que sienten devoción millones de personas. Para quienes creen en la Blanca Paloma su fe es suficiente argumento para vivir con pasión todo lo que significa. Para los que que no la sientan hay un principio básico de respeto y convivencia que obliga a todos a aceptar a aquellos que piensan diferente, sin necesidad de atacar, despreciar o ridiculizar lo que no les guste. Pero es que incluso para los que no profesen esas mismas creencias hay un Rocío más allá de la fe de los rocieros. La Romería, las celebraciones alrededor de la Virgen o la propia existencia de la aldea son de una riqueza sociológicas únicas. El espacio donde se ubica no tiene parangón ni existiría tal y como lo conocemos si no fuera por la Romería. Demuestran un desconocimiento profundo de todo ello.

Reírse, o pretender hacerlo, del 'barroquismo andaluz' sin entender el valor cultural, patrimonial y artístico de la imaginería o sin comprender el simbolismo que implica cada uno de los detalles de las representaciones cristianas equiparándolas a mero oropel caprichoso es propio de incultos. Tanto como encajarlo en la Semana Santa. Ni el calendario son capaces de manejar bien.

Luego, cuando exultante por el ruido de su provocación responde con el que esperen sus disculpas sentados los ofendidos, uno termina por comprender la tristeza del personaje. Bichea un poco, busca sus trabajos y lee algunos de sus artículos. Al final todo encaja. Los hijos del sistema sustentado por el independentismo tienen que hacer méritos con sus superiores. A falta de capacidad para algo mejor consideran que menospreciar siglos de cultura, tradición y costumbres deben ser bien recibidos en ese engranaje de pensamiento alienado que sustenta los nacionalismos verticales. A mi no me ofenden, me dan pena. Y no, no soy rociero.