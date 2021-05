La Dama de la Lámpara

El pasado miércoles, se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería, dedicado a todas las personas pertenecientes a este sector sanitario, por la importante labor realizada, y que siguen haciendo, durante la pandemia (no debemos olvidar que aún "nuestro amigo Corona" está con nosotros y que parece que no va con aquellos que están demostrando un alto grado de insensatez. ¡Por cierto, también incluyo a un sector amplio de la mal denominada clase política!).

¿Pero por qué debemos celebrarlo en esta fecha? Esta fecha, impulsada por el Consejo Internacional de Enfermería, se eligió con el objetivo de recordar su aportación a la sociedad por parte de Florence Nightingale (la enfermera revolucionaria considerada la creadora de la enfermaría moderna, ya que dedicó su vida al cuidado de las personas enfermas) y creadora de la carrera de enfermería profesional, pues en 1860 fundó en Londres la Escuela de Enfermeras y gracias a ella existe hasta la actualidad el sistema de hospitales en Inglaterra.

Se cumple el bicentésimo primero (201) aniversario de su nacimiento en Florencia. Fallece el 13 de agosto de 1910 en East Wellow (Inglaterra).

A Florence Nightingale se le recuerda por su trabajo como enfermera durante la Guerra de Crimea y su contribución a la reforma de las condiciones sanitarias en los hospitales de campaña militares. Sin embargo, lo que se conoce menos sobre esta increíble mujer es su amor por las matemáticas, especialmente la estadística, y cómo este amor jugó un papel importante en el trabajo de su vida.

Ser mujer significaba que Nightingale tenía que luchar contra las autoridades militares a cada paso, se dedicó a reformar el sistema hospitalario. Con las condiciones en las que los soldados yacían en el suelo rodeados de alimañas y se estaban llevando a cabo operaciones antihigiénicas, no es de extrañar que, cuando Nightingale llegó por primera vez a Scutari (actualmente un barrio de Estambul), enfermedades como el cólera y el tifus abundaban en los hospitales. Esto significaba que los soldados heridos tenían siete veces más probabilidades de morir de enfermedad en el hospital que en el campo de batalla. Mientras estaba en Turquía, Nightingale recopiló datos y organizó un sistema de mantenimiento de registros, esta información se utilizó luego como una herramienta para mejorar los hospitales urbanos y militares. El conocimiento de las matemáticas de Nightingale se hizo evidente cuando utilizó sus datos recopilados para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. Estos cálculos mostraron que una mejora de los métodos sanitarios empleados daría como resultado una disminución en el número de muertes. En febrero de 1855, la tasa de mortalidad había caído del 60% al 42,7%. Mediante el establecimiento de un suministro de agua potable y el uso de sus propios fondos para comprar frutas, verduras y equipo hospitalario estándar, la tasa de mortalidad en la primavera se redujo aún más al 2,2%.

Nightingale usó estos datos estadísticos para crear su diagrama de área polar, o "coxcombs", como ella los llamó. Estos se utilizaron para dar una representación gráfica de las cifras de mortalidad durante la Guerra de Crimea (1854 - 56).

Sin embargo, estas condiciones insalubres no se limitaron solo a los hospitales militares en el campo. A su regreso a Londres en agosto de 1856, cuatro meses después de la firma del tratado de paz, Nightingale descubrió que los soldados en tiempos de paz, de entre 20 y 35 años, tenían el doble de mortalidad que los civiles. Utilizando sus estadísticas, ilustró la necesidad de una reforma en todos los hospitales militares. Mientras insistía en su caso, Nightingale llamó la atención de la reina Victoria y el príncipe Alberto, así como la del primer ministro, Lord Palmerston. Sus deseos de una investigación formal fueron concedidos en mayo de 1857 y llevaron al establecimiento de la Comisión Real de Salud del Ejército. Nightingale se ocultó de la atención pública y se preocupó por el ejército estacionado en la India. En 1858, por sus contribuciones a las estadísticas del ejército y del hospital, Nightingale se convirtió en la primera mujer en ser elegida miembro de la Royal Statistical Society.

Durante la mayor parte del resto de su vida, Nightingale estuvo postrada en cama debido a una enfermedad que contrajo en Crimea, lo que le impidió continuar con su propio trabajo como enfermera. Esta enfermedad no la detuvo, sin embargo, de hacer campaña para mejorar los estándares de salud. Publicó más de 200 libros, informes y folletos. Una de estas publicaciones fue un libro titulado Notes on Nursing (1860). Este fue el primer libro de texto específicamente para su uso en la enseñanza de enfermeras y fue traducido a muchos idiomas. Otros trabajos publicados de Nightingale incluyen: Notes on Hospitals (1859) y Notes on Nursing for the Laboring Classes (1861). Florence Nightingale creía profundamente que su trabajo había sido una llamada de Dios. En 1874 se convirtió en miembro honorario de la Asociación Estadounidense de Estadística y en 1883 la Reina Victoria otorgó a Nightingale la Cruz Roja Real por su trabajo. También se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden del Mérito de Eduardo VII en 1907.