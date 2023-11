Te lo digo -y disculpa que te tutee pero te tengo tal admiración que me permito esa licencia- de todo corazón, querido Puigdemont, AKA 'Puchi': pídeselo a Sánchez, ponlo sobre la mesa, reclámalo como condición 'sine qua non' para seguir adelante en el apoyo a la investidura. Sí, además de la impunidad más absoluta para todo aquel que te caiga bien aunque haya provocado una guerra nuclear mundial, lo de La Caixa, Rodalies, los 15.000 millones (bah, calderilla), poder contar la historia tal y como quieras y no como sucedió, que un referéndum ilegal se convierta pronto en legal, declarar la independencia cuando os dé la gana, imponer que haya una estatua a Negreira en cada pueblo, que tu equipo gerundense entre siempre en Champions, cambiar los colores y el escudo de la bandera del estado opresor español por el tinte blaugrana y por una butifarra y que la NASA traslade Cabo Cañaveral a Badalona, exige, oh, nuevo Mandela, que el Recre juegue siempre en Primera. O eso o a elecciones, Carlos, Carles, querido Charli. Eso también es de justicia, sí, créeme.

Porque eso también es bueno para España. Es por España. Y también por Cataluña (perdón, Catalonia o Catalunya, molt honorable president de facto, no te me enfades). La jugadita que le hicieron al pionero cuando se creó la máxima categoría, junto a su carácter amateur, provocó que no estuviera donde tenía que haber estado en ese momento y sé que tú, que eres el mayor exponente de la rebelión ante las injusticias históricas, te solidarizarás con este hecho. Hazlo por Castel, por Matamala, por Barjuan y por todos tus paisanos que defendieron los colores del Decano. Quizás podamos llegar nosotros en unos años y por méritos propios a Primera, pero es mejor así: por narices, por decreto, porque nosotros también lo valemos. Y si quieres, reconocemos que el Barcelona se creó en 1714 y es el primero del mundo mundial. Total, a estas alturas ya…

Habrá quien crea que mi petición de esta Platea es una broma… Como si todo lo que tú pides, Carlitos, que es un pisoteo humillante e histórico hacia el resto de los españoles, no lo fuera. Porque lo tuyo sí que es guasa, ¿verdad, Carles? Tú no hagas caso. Y dale, Puchi, dale…