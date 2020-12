EL DISCUTIDO Y DISCUTIBLE

Quienes hablamos o escribimos ante el público estamos sometidos al escrutinio del mismo y, en consecuencia, debemos ser cuidadosos y medidos en nuestras manifestaciones dado que un error en lo expuesto no solo puede tener repercusiones de toda índole para quien nos atienda. Sin embargo, hay que aclarar que el peso de las opiniones, informaciones o comentarios… tienen un determinado impacto en fusión de las responsabilidades adquiridas, por el autor de las mismas, en los diferentes aspectos orgánicos del entramado social.

Insisto pues en la necesidad de cuidar lo que decimos para no confundir, engañar… o resultar esperpéntico, hilarante, ridículo… o, sencillamente, falso. Dicho esto, me viene a la memoria, por actualidad reciente, alguien que se resiste a ser "un jarrón chino" como se ha dicho de los ex - Presidentes del Gobierno.

Me refiero a ZP y no tanto, lo haré, respecto a su patético mandato presidencial, sino como acompañamiento de un estilo impostado de tolerancia que, con sus declaraciones y comentarios, pretendían reforzar la acción acometida.

Así, resulta que, si existiera la "Cárcel de papel", ya citada en alguna ocasión, de la extinta Codorniz, estaría condenado permanentemente porque, díganme si no, - ejerciendo cual jurado popular - que sanción podría merecer algo como aquello de: "la tierra no es de nadie, salvo del viento". Y ya que estamos, dirá que su mejor destino sería, "supervisor de nubes, tumbado en una hamaca", resulta evidente que tumbado irá - seguro en business class - cuando vuelas hacia Venezuela para hacer el papel de testaferro ante la UE, de un estado fallido y pedirle a Europa que "reflexione" sobre aquel modelo político. ¿Tiene algo que ver todo esto con su, también, fallida Alianza de Civilizaciones, asociado al demócrata Erdogán? Buen triunvirato al unirse Maduro. ¿A cambio de qué esta "mediación"? Incluso paralelismos con las comunicaciones de la pandemia gestionada por su aparente ¿discípulo? Sánchez.

"La crisis, una falacia; puro catastrofismo", ahora, "solo habrá algunos casos aislados", "no son necesarias las mascarillas". Por respeto a los fallecidos, no hago comparación, pero sí mención a "no son parados, son personas que se han apuntado al paro". "lo peor de la crisis, ha pasado ya", hoy, "hemos derrotado al virus" y a lo de "la Champions de la economía", le oponemos el "salgan, diviértanse" … ya, por fin, "pleno empleo en la próxima Legislatura", no saber que es el Euribor o el "apoyaré lo que venga de Cataluña". En definitiva, un personaje "discutido y discutible", sin vocación de florero para caer en un supuesto esperpento.