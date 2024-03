Pasado el ecuador de este periodo de disfrute que es para muchos la Cuaresma, unas torrijas tras unas papas con chocos recomponen al más pintado. Y es que ya habréis podido comprobar el montaje de las estructuras de los palcos de carrera oficial perfectamente orquestado por su equipo, pero con el siempre en el tajo don Toni González. Y es que esto, si que ya esta aquí. Y si no, que le pregunten a don Francisco de la Poza, director de la Banda Sinfónica Municipal, que entre pregón, exaltación, etc. va a llegar a Semana Santa en plena forma. El que tampoco para es don David Martín Bernal. Al pregonero le noto con mucha tranquilidad, esperando recibir la llamada de Papel Copy para recoger su pregón encuadernado. Se palpa que el cometido lo tiene perfectamente encauzado, e intuyo que le afloran esa mezcla de cosquilleo y nervios, a la vez que anda descontando días para desnudar su alma cofrade y transmitirle a su Huelva su particular Semana Santa. Una tila directa en vena el Domingo de Pasión y al lío, pregonero. ¡¡Vamoaaayyy!! Y quien tampoco para, a la vez que anda disfrutando de una intensa Cuaresma, es nuestra alcaldesa. Entre la replantación de la Palmera, presentación de carteles, galas cofrades, exaltación... creo que lleva sin aparecer por casa desde que se disfrazó para la final del Carnaval Colombino. Me parece que tan solo le ha faltado arrancarse por saetas a dúo con Ana de Caro, pues hasta le hemos visto racheando y sintiendo en sus hombros el portar a la madre De Dios... “¡¡¡Llámate una mijita la izquierda alante, Pili, güeeeno!!!”. Pero esta semana, Pilar Miranda, su equipo de gobierno y la ciudad de Huelva hemos tenido una noticia reconfortante, con la que se comienza a disfrutar de brotes verdes. Y no hablo del hidrógeno. El Ayuntamiento de Huelva ha sido nombrado el noveno más transparente. ¡Pero el noveno de nueve encuestados, creo! A mí, particularmente, no me sorprende esta noticia, ya que me consta que Pilar lleva, desde que llegó a la Alcaldía, “reordenando deuda” y limpiando barrios. Normal que seamos transparentes. Y por último, y así termino, tanto a la embajadora actual como a los anteriores, ¿no tenéis nada que decir al respecto de la fresa de Huelva? Creo que voy a comenzar seriamente la campaña: Chungaleta embajador de Huelva. Sin tener un físico de catálogo y no tener discos de platino, defenderé lo nuestro como realmente merecemos… 24x7, los 365 días del año. Chungaleta de Huerva, próximo embajador, ¿sí o no?

¡¡¡Vámono mi gente buenayyyy!!!