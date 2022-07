Define la RAE el término crisis, en su primera acepción, como "Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados." Curiosamente los académicos aceptan en la concreción del término la existencia de un movimiento extraño a la normalidad, en la primera parte, y también, que el mismo pueda depender de una apreciación determinada.

Y quiero hacer el distingo, porque, sabido es, que, en nuestros días, la valoración que se tienen de los hechos que nos afectan, pasan por el cedazo ineludible de los órganos generadores y manipuladores de la información circulante. Esto es, los medios escritos y audiovisuales y la Redes sociales, que, curiosamente, son los que establecen qué es verdad y qué no en un mundo dominado por los poderes fácticos, o sea, por organismos no representativos de la voluntad popular y de los gobiernos legítimos.

Y este vórtice en que la humanidad se encuentra está trayendo gravísimas consecuencias para el hábitat que permite la existencia y, sin duda, se requiere un cambio radical de paradigmas o las generaciones venideras no tendrán las mismas opciones que las de sus ascendientes.

Veamos, alguien que no tenga intereses económicos en juego, puede decir que lo del cambio climático es una falsedad, una mentira colosal. Que la desertización del planeta no es evidente. Que las temperaturas se están elevando con olas de calor más contumaces. Que el deshielo de los glaciares y el sensible aumento del nivel del mar es constatable. Que el ciclo de las lluvias ha cambiado y que cuando se dan, son en forma torrencial generando graves daños e incluso vienen acompañadas de huracanes muy violentos. Que los ecosistemas se están alterando y que hay especies que están desapareciendo. Que cada vez hay más escasez de alimentos imprescindibles que afectan a un mayor número de ciudadanos del mundo. Que para colmo de males los que generan esto se están hinchando a ganar dinero. Que los índices de pobreza extrema están aumentando de manera desorbitada…

Bueno, pues a pesar de todo este conglomerado, los hay. Y a esos grandes oligopolios que están detrás de todo este desaguisado, hay que meterlos en cintura con urgencia. A ellos y a quienes les acompañan en esta destrucción: partidos políticos, bancos, ingenierías o grupos mediáticos. Porque, esto, lectores, sí es una verdadera crisis y contiene todos los elementos para que estemos muy preocupados.