Crímenes que no cesan

El asesinato de una mujer presuntamente a manos de su ex pareja en Palos de la Frontera ha sacudido a Huelva esta semana. Es la quinta víctima mortal por violencia de género este año en Andalucía y la primera en la provincia onubense. Más allá de esos terribles números, la cruda realidad muestra que una mujer joven ha perdido su vida a manos de un hombre, autor confeso, por no aceptar su libertad y su decisión de no continuar con su relación. Hay todavía mucho que avanzar en educación en igualdad para acabar con una situación generalizada que tiene su peor versión en la violencia física que sufren cada día las mujeres.