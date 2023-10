Llega sin previo aviso, de repente, un fuerte, intenso, abrasador e insoportable dolor de garganta pone sobre aviso a quien lo padece, se levantan entonces todas las alertas, es uno de los principales síntomas de los nuevos casos de coronavirus que se están presentando, lo que invita a hacerse la prueba para descartar que sea Covid. Salvo excepciones, los peores pronósticos suelen cumplirse, tras un resultado positivo en el test, el afectado se pregunta qué protocolo se debe seguir y se encuentra que éste es inexistente, que se han relativizado hasta tal punto los casos de coronavirus, por parte de los profesionales sanitarios, que se les da muy poca importancia en Atención Primaria.Conectar telefónicamente con el centro de salud para intentar comunicarse con el médico para saber las pautas a seguir es misión imposible. No hay nadie al otro lado que coja el teléfono. No queda más remedio que acudir al centro de salud, hacer cola en el mostrador de información para lograr una cita médica y, tras lograrlo, se encuentra que el médico de urgencias le invita a seguir tomando analgésicos alternados con antiinflamatorios, lo que ya por lógica estaba haciendo, y ni se molesta el doctor en auscultar ni en mirar la garganta del paciente. Se dedica única y exclusivamente a escuchar y escribir en el ordenador la sintomatología que presenta el enfermo.Si los síntomas no van acompañados de fiebre alta o de dificultad para respirar, con lo cual sería derivado a un centro hospitalario, se le invita a realizar una vida normal, con su correspondiente tratamiento de analgésicos y antiinflamatorios. Con lo cual, sobrellevando la situación como mejor pueda, haciendo frente a los síntomas, medicado, se encuentra que, a pesar de no estar bien, también debe cumplir con sus obligaciones laborales. A no ser que se le permita teletrabajar debe cumplir en su empresa, de manera presencial, con su jornada laboral, con la única protección de la mascarilla, la FFP2. Inexplicablemente, hemos pasado del todo al nada, del confinamiento a dejar al libre albedrío. No es de extrañar que estén aumentando considerablemente los casos de Covid. Una cosa es normalizar la situación, considerar la Covid como una enfermedad más, y otra, infravalorarlo y no poner más medios para evitar su propagación. De poco nos ha valido la experiencia.