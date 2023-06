De un día para otro hemos dejado el paraguas detrás de la puerta para ponernos las chanclas y sacar la silla de la playa del trastero. Así, sin paños calientes. A mí me hubiera gustado un poco más de frío, de lluvia y disfrutar de mi nórdico por lo menos cuatro meses al año, que cada vez ve menos la luz.

Aquí los quereres dependen de la edad que tengas, de que trabajes al aire libre, con un horno cerca o al abrigo de cuatro paredes con aire acondicionado. Si eres un jovenzuelo y acabas de terminar los exámenes, abrazarás el calor con mucho gusto porque lo que quieres es ponerte el bañador y jugar al voley toda la tarde. Si eres panadero, lo que te gustaría es trasladarte al polo norte de junio a septiembre para venderle a los esquimales la oferta de cuatro serranitos por un euro.

Otra solución más viable sería que se cogieran vacaciones y así no comeríamos pan durante el verano; tampoco nos vendría mal, aunque no veo a mi madre comiéndose para desayunar un tazón de yogur natural, semillas de sésamo, nueces y arándanos.

Los que tienen que estar temblando son los padres y madres a un día de que termine el curso escolar: ¿qué harán con los niños? Acabo de ver pasar a tres abuelas corriendo con un bolso de mano y una le decía a la otra que no daba tiempo, que ya se compraría el camisón en algún bazar porque iban a perder el autobús. He seguido la pista y seguramente me meteré en un lío por contar esto pero la verdad al final siempre triunfa: es una organización llamada No son tus hijos, son los de otros. Te ofrecen una coartada para que no tengas que cuidar a tus nietos durante el verano: estancias largas en un resort con bufé en las comidas, actividades al aire libre, piscina y masajes relajantes a media tarde. Está subvencionado por la asociación Abuelos Esclavos, y tienes libertad para elegir tu historia: la que más me sorprendió fue la de Rosa Pastora, abuela de cuatro nietos. Eligió el Pack Secuestro para limitar la comunicación con la familia. En una de las llamadas con su hija le contaba que la habían secuestrado pero que estaba bien, que no se preocupara. La hija sólo le preguntó si iba a volver a tiempo para la segunda quincena de julio.

Equipo de investigación está preparando un programa especial; aquí hay material sensible, mucho cara dura, pocas ayudas, cero soluciones y demasiados abuelos cansados que no pueden decir que no. No me extraña que esté bajando la natalidad.

Si eres de los que disfrutas del verano en todo su esplendor, sin prisas, leyendo el periódico en una terraza con vistas al mar, viendo atardeceres en la ría sin tener que estar pendiente de ningún mocosete, la asociación Abuelos Esclavos necesita alojamientos, donaciones, certificados médicos de invalidez piratas o cualquier ayuda que se pueda prestar.

Si eres de los que se puede permitir un campamento o una guardería para los hijos te aseguro que será el dinero mejor invertido, por la salud de quien te dio la vida y te crió tantos años: se merecen descansar.