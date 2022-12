Turrón de chocolate para los nervios, bolitas de anís para la ansiedad. Pan con forma de cabeza de Minnie para los pequeños de la casa, untados con nocilla para merendar. Colacao, phoskitos y bollycaos, zumitos azucarados a media tarde, bollitos con pepitas de chocolate envueltos en su abriguito de plástico, que si no hay suerte terminan en el suelo, dejándose llevar por el viento y paseando por la ciudad hasta que llega el barrendero. Cereales de los anuncios, con muñequitos en la caja; colores y ojos saltones para llevártelos a casa. Con y sin azúcares añadidos, pero ¿y las grasas? Nos confunden, nos engañan, nos mienten en la cara. Madres cansadas, madres hastiadas, echando en la mochila un almuerzo que no vale nada. Quizás es por pereza, quizás por desgana; por ignorancia se cometen muchos crímenes y aquí no ha pasado nada. Ponle un bocadillo de jamón, o uno de caña: atún con pimientos o con tomate, que con hambre nada espanta.

En estas fiestas de abundancia, el comilón es el rey; la báscula en enero, su amenaza. Barrigas, mollas, pistoleras y mejillas sonrosadas; cenas de empresa, de amigos, piscolabis a mansalva. Quizás debamos parar y plantearnos una escapada: menos azúcar, más calma, menos alcohol, más agua, menos bollitos y más naranjas. Postres caseros, con mucha gracia, que después del café nos vamos a bajar la panza. Un paseo por la ría, o con la bici hasta la playa: no dejes de moverte porque la salud se te escapa. Es una amiga de todos los días, salud querida del alma: sin ti no tengo alegría, sin ti todo lo demás me desencanta. ¡Ay, que el amor no me importa si no tengo bien la espalda!

Nuevos propósitos de año nuevo quisiera recitar, en enero siempre nos ponemos a cantar porque este año lo vamos a lograr. No te apures, viejo fanfarrón, que en febrero sigues comiéndote el turrón. Las mallas en el cajón están, nuevas por estrenar. La cuota del gimnasio pagarás, otros tres meses sin rechistar aunque no vayas ni para saludar. Y si fumas y lo dejas, valiente hazaña te espera. Fuerza de voluntad en pastillas, para el pillo y para la pilla, que en enero se prometen todos y no te pongas la zancadilla.

No quieras cambiar todo a la vez, no quieras correr cuando sólo debes empezar a andar. Pequeños pasos, pequeños logros. Detalles, de poquito a poco. Busca ayuda si la necesitas, busca consejo y tómatelo en serio que el tiempo pasa volando. Divino tesoro es la salud, que cuando no está todo se derrumba. No eres lo que comes, ni eres lo que lees, ni lo que escuchas, ni lo que creen los demás de ti. Somos cambio, somos evolución, decadencia a ratos, ¿y lo bueno que está un polvorón? No te apures que tú puedes, no te estreses sin razón que cuando pasen las fiestas ya no habrá otra opción. Yo te aviso con tiempo, para que no te coja de sorpresa, que las ciáticas y el colesterol no son compatibles con las noches de pasión. Pasión por sentirte a gusto, contigo y con tu cuerpo. ¡Cuídalo! ¡Feliz año nuevo!