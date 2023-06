Esto ya está aquí!! Hoy toma posesión nuestra alcaldesa para gobernar Huelva los próximos cuatro años. Me resultaba raro lo de la toma de posesión un sábado, pero entiendo que como todos vienen con muchas ganas de trabajar, por si se alarga la jornada laboral, descansar y recomponerse el domingo.

El acto, por cierto, algo más sencillo y breve que la Coronación de Carlos III de Inglaterra, no será en el Ayuntamiento, ya que por el aforo de éste no se podría llegar a todos los compromisos. Y es que entre familiares, asesores, representantes de los antiguos alumnos de la Universidad de Huelva, de los antiguos alumnos de los Maristas, ex jugadores del Club de Petanca, amigos del carro del Rocío, etc. realizarlo en el Ayuntamiento sería inviable.

Tras el acto oficial, tanto alcaldesa como concejales e invitados disfrutarán de un almuerzo en los fogones de un clásico de nuestra ciudad, el Kiosko Manolín, que ya tiene configurado un menú acorde al momento.

Del vestuario de algunos de los asistentes se conoce algo, como que Pepe Jiménez y Ubaldo vestirán a algunas de nuestras concejalas, que irán ataviadas con sus mejores galas. Se ha filtrado que asistirá Francisco Muñoz con chaqué alquilado a Pau Gasol, y Alfonso Castro con el que le ha alquilado a Gabi, al que le ha tenido que arreglar un poco los bajos. El alcalde saliente, desde que conoció el resultado de las elecciones, anda deshaciéndose por Wallapop de lo que no va a usar.

La protagonista, Pilar, se montará en la Iglesia del Rocío en una carroza del siglo XVI, propiedad de la familia Acosta, y con un tiro de percherones recorrerá tan solo las avenidas Federico Molina, Alameda Sundheim y Martín Alonso Pinzón, previa parada para visitar a las hermanitas donde los percherones bailarán dos sevillanas que les cantará Pepe El Marismeño.

En la Gran Vía, al paso por la Diputación, le tienen preparada una petalada los compañeros de partido que esperan el día de su propio desfile de coronación presidencial. Y en la plaza del Gran Teatro habrá un escenario para que el Coro del Lazareto entone cantes populares de la tierra en honor a la nueva alcaldesa. Todo un espectáculo con gran pureza huervana. Un día mágico para los onubenses que rematarán asistiendo al acto de la Coronación de otra de las Reinas de Huelva, la Amargura.

¡Todo muy lúdico-choquero, de más de Huelva que un palmito!

Disfruten.