Por fin ha llegado el invierno. Con su tiempo frío, ventoso, lluvioso y nevado, en muchos lugares de la península que nos contiene y también en los archipiélagos y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es lo que corresponde y, además, lo propio de estas fechas. Todo lo que así no fuera, habría que achacarlo a circunstancias poco naturales propias de eso que denominamos cambio climático. Ese sin vivir, que, como espada de Damocles, amenaza a los ecosistemas y también a la supervivencia de la flora, la fauna y la vida del ser humano, al menos tal y como la conocemos, en este planeta que habitamos y que poco a poco, cada vez con más virulencia, pareciera, sin pocas dudas -excepto las manifestadas por los negacionistas y el manojo de especuladores a los que les importa una higa todo lo que no sea su cuenta de resultados- que, o nos corregimos en el daño que le hacemos al aire que respiramos, al agua de los ríos, lagunas y mares, a la destrucción de los bosques, o…, no sé en cuántas generaciones, nos podemos ir despidiendo de la forma de vida que hasta ahora hemos atesorado.

Pero, yéndonos de lo general a lo particular, de lo lejano a lo cercano de nuevo, en España también ha aterrizado con una fuerza inusitada, redoblada por los tambores electorales que se nos presentan en mayo y en diciembre, el cainismo actoral y verbal de los líderes de los diferentes partidos políticos en liza, que han aprovechado la tregua de las vacaciones pasadas para armarse de atributos con los que amedrentar al contrario y epatar como sea a la ciudadanía, cada cual con sus consejas, sus mágicas recetas y sus programas de gobierno en mano. Un maremagno. Un enredo mayúsculo. Un gatuperio democrático, sí, pero que nos va a atosigar hasta el hartazgo. Hasta las gónadas si lo desea.

El asunto de Castilla y León entre el PP y VOX, con la interrupción voluntaria del embarazo, es un botón de muestra. Podría ser hasta un ensayo provocado para sondearnos. Y pueden llamarme loco si lo desean. Estoy acostumbrado. Pensar es de raros, ya saben. Y las manadas no piensan, siguen las consignas de otro, es como un dejarse llevar por un instinto gregario o primario.

Los gladiadores de cada bando están preparados. Aderezadas y en alto andan las armas -esperemos que solo dialécticas-, a la espera de las instrucciones de cada César. No obstante, nos jugamos mucho en estas contiendas, porque, no es lo mismo que nos gobierne zutano que mengano. Al tanto.