En la redacción son días de jornadas eternas de trabajo. Turnos maratonianos en los que sabes a qué hora entras pero no cuándo acabas. En cualquier profesión esto sería impensable, pero para los periodistas la época de elecciones, El Rocío y, por supuesto, la actualidad de última hora, marcan el ritmo de un mes frenético de pleno servicio al ciudadano. Cada mañana, cuando te levantas, te tomas el café y pones las noticias para saber qué cuentan los partidos o qué novedades te depara la jornada, pocas veces caes en la cuenta de que para enterarte, esa persona que está al otro lado ya lleva horas levantada documentándose, maquillándose, peinándose y poniendo su mejor para hacerte llegar lo que está pasando en el mundo. En tu descanso a media mañana, mientras bajas al bar a comerte una tostada, te metes en la web o te compras tu periódico favorito para ver qué se cuece en la ciudad. Ahí es donde descubres la última hora de los restos arqueológicos encontrados en el edificio de Hacienda, qué opinan los agricultores sobre el agua en Doñana o cuáles son las propuestas en materia de empleo de los distintos partidos de JHuelva de cara al próximo 28M. Y para que te informes, son muchos los que no se comen esa tostada o no paran, aún menos en estos días de intensa actualidad, para culminar, de la manera más digna posible su trabajo. Porque ocho horas no son suficientes. Ni diez. Me atrevería a decir que en algunos casos, ni doce. Muchas información, pocas manos, pero una infinita voluntad de trabajo acompañada de una vocación que mueve montañas. Eso es lo que nos levanta a los profesionales de la comunicación en épocas de elecciones, de romerías, de Rocío o de pandemia. Mayo está siendo un mes complejo. Para que los ciudadanos no se pierdan entre los infinitos mensajes electorales de campaña, tratamos de aportar luz y poner orden al ruido a base de horas, esfuerzo y una profesionalidad no siempre recompensada. Porque parece sencillo criticar, lanzar comentarios en las redes sociales, “trolear” a quienes están detrás de la pantalla tecleando sin descanso, comiendo a deshoras y durmiendo a las tantas para que a la mañana siguiente, el “comentarista de turno criticón de Facebook”, reciba su newsletter informativa en el correo y conozca lo que ocurre en su entorno mientras desayuna en el sofá. Con esto no quiero decir que ser periodista sea más duro que trabajar en el campo, ser médico o impartir clases. Con esto quiero pedir respeto a quienes desprecian nuestro trabajo y dar las gracias a todos esos valientes que, a pesar de todo, siguen apostando, peleando, trabajando y luchando por un sueño: el de contar historias a pesar de estos tiempos.