No es sólo la guerra, ¡con ser tanto! lo que provoca nuestra congoja y desaliento. No basta con ser tan duras, tan crueles, tan despiadadas e inhumanas las escenas que vemos a todas horas en la televisión, para que nuestro ánimo se conmueva, se estremezca y se abrume con pensamientos desmoralizadores y deprimentes. Porque ante tan descarnada realidad parece como si después de tantos años de lucha por la paz, la libertad, los derechos civiles, la democracia y la convivencia, la alternancia política, el derecho a la información libre, el consenso, el bienestar social y político puedan resultar dinamitados por un ramalazo intempestivo de ambición autoritaria, de un afán de dominio imperialista, oligárquico y tiránico. Algo inconcebible en la lógica de nuestro tiempo. Pero el mal existe y crece y merodea entre nosotros impunemente, aprovechándose de nuestra confianza o tal vez de nuestra indiferencia creyéndonos vivir en una Jauja feliz e irresponsable. En este ámbito de desconocimiento, desinformación y pretenciosa ignorancia -"yo no entiendo de política… Todos los políticos son iguales"-, la autocracia impone la mentira, la propaganda y la conjura. Sólo así es posible que paranoicos iluminados, megalómanos mesiánicos, como en su día Hitler, Stalin…, a estas alturas de la historia cometan crímenes de guerra como los que estamos viendo

En ese detestable "baño de multitudes" del asesino Putin, éste justificaba su invasión militar para evitar un "genocidio" cuando el genocida es él, se proclamaba como liberador de los nazis, cuando él se comporta como un nazi exterminador y cruel. Y todo mediante la instrumentalización y la mentira, la propaganda inicua que impide a su pueblo conocer el motivo de sus ambiciosos designios asesinos, sometiéndolo a la desinformación, el estado policial y cuanto se oponga a su férreo sistema totalitario e inquisidor. Y una vez más el sanguinario gobernante ruso justifica su execrable intervención militar asegurando que pretende evitar un "genocidio" en Ucrania, como antes lo hizo en el Dombás. Quien desprecia la justicia y la libertad, porque las teme, genera la desestabilización del resto del mundo minando y destruyendo los principios básicos de la democracia parlamentaria, los derechos civiles, la alternancia política, la transparencia informativa, los consensos...

Con el pretexto de la "autopurificación" a costa del aplastamiento de la disidencia y la represión de la sociedad civil, resulta fácil en un régimen autocrático el recurso de la conspiración y la conjura -recordemos a Franco recurriendo al "contubernio marxista-judeo-masónico"- , se arrogan el derecho de proferir acusaciones despiadadas a quienes se anteponen a sus designios y se trata - en otros casos - de acusar de "extrema derecha" a quien protesta legalmente cuando un gobierno es incapaz de resolver los problemas a los su torpe gestión lo ha conducido. No podemos caer en la trampa de sucumbir a determinadas tentaciones autoritarias.