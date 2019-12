Confronta, que algo queda

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, habló en el Foro Joly de que el Gobierno andaluz dedicaba el 80% (¿del tiempo?, ¿de la energía?) a la gestión de las cosas públicas y el 20% a la denuncia del pasado, y que así seguirá siendo en el futuro inmediato. Le faltó aludir a una tercera pata de la acción gubernamental que, sospecho yo, va a requerir también atención, energías y tiempo de la coalición que manda en la Junta.

Se trata de la confrontación. Vamos, la política de la confrontación con el Gobierno de la nación, en el caso de que siga estando en manos de Pedro Sánchez (investidura explosiva mediante). Precisamente esta semana hemos vivido un episodio, convenientemente dramatizado, de esta utilización envenenada de las instituciones para la lucha partidista, en la que se unen la torpeza, el victimismo, el sectarismo, la deslealtad y el peor patriotismo nacional o local.

Una medida de obligado cumplimiento legal (vigilancia estatal a comunidades autónomas que incumplan los objetivos de déficit y deuda) ha sido denunciada por la Junta como un gravísimo ataque a sus finanzas y un castigo intolerable a Andalucía por haber votado a un Gobierno de centroderecha. La circunstancia de que la ministra de Hacienda que, de forma inadecuada, da el aviso a los gobernantes andaluces sea la misma María Jesús Montero que incurrió en este fallo como consejera de Hacienda cuando se produjo (2018), agrava el incidente que, por otra parte, ni va a obligar a recortes en sanidad o educación ni afectará más que levemente a la reputación de Andalucía en los mercados financieros.

Pero los detalles importan poco. Lo que importa es venderle a la gente una nueva baratija electoral: no nos roba España, pero sí el Gobierno de España que pertenece al partido contrincante del que manda aquí. Bueno, en realidad esta baratija no tiene nada de nueva. La practicó a conciencia Manuel Chaves. Fueron famosas su campaña contra la "desaparición" de cientos de miles de andaluces del censo que manejaba Aznar, sus recursos contra los Presupuestos del Estado por no satisfacer la deuda histórica de Andalucía o sus propinas de unos cuantos euros a los pensionistas más perjudicados por el Gobierno del PP para demostrarse más social y sensible que sus oponentes.

Ya ha protestado también la Junta por la falta de liquidación del IVA o la supresión de fondos para menores inmigrantes. Todo valdrá para la confrontación que vuelve.