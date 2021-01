Confinamiento inevitable

No hay que dejarlo todo a la arbitrariedad de quien debe tomar unas medidas que, como son impopulares y en su estrechez de mentes sólo cabe el resultado electoral próximo, va a evitar adoptar. La tercera ola de la pandemia nos afecta a todos ya que, sin pocas dudas, hemos sido nosotros los causantes de buena parte de sus casos. Tampoco cabe el recurso a aquello de que "nos han dejado celebrar la Navidad y hemos aprovechado". Pues no. Una cosa es lo que nos permitan hacer y otra muy distinta lo que debemos hacer y eso todavía no lo hemos entendido. Así nos va.