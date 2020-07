Concesiones o silencio

Una de las características que describe la situación política desde que llegó al poder Pedro Sánchez es la de la incertidumbre. El nivel de garantía de que algo va ocurrir o su contrario suele estar siempre bajo mínimos o, prácticamente, inexistente. ¿Será esto así, de la otra forma, se aprobará…? Todo depende de las concesiones que realice el presidente para conseguir apoyos, generalmente sin compromiso de continuidad de los mismos. Cada pacto es líquido, en expresión de Bauman. En principio, no es objetable el hacer concesiones. Lo normal en toda negociación es que cada una de las partes cedan en algo; si no sería imposible mejorar o resolver los problemas y atender a las necesidades. Lo que ya no es de recibo es que no se pongan límites al precio a pagar porque lo que se persiga no sea hallar cauces para desarrollar una política eficaz que procure un mayor bienestar de los ciudadanos sino el mantenerse en el poder o, como antes se decía, el de agarrarse al sillón y no soltarlo. Esto viene a cuento por lo que se atisba de cara a la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; algo totalmente necesario, no únicamente por las exigencias habituales de la Unión Europea -aumentadas ahora por los prestamos y ayudas que se recibirán como consecuencia de la pandemia- sino porque continuamos con los elaborados por el ex ministro Montoro que, a día de hoy, destilan una sobredosis de anacronismo. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con un PSOE que, porque le interesa, le pide al PP -al que demoniza y ningunea- y al Cs que faciliten la aprobación de los presupuestos y con un Unidas Podemos, que se niega a cualquier acuerdo con las esas formaciones porque son de derecha y porque conviven con la ultraderecha. Son curiosas las ausencias de Iglesias porque no cita en ese grupo al PNV o ¿es que acaso este partido es ahora rabiosamente de izquierda? Menuda mutación si así fuera. Y cuando habla de ultras, ¿es que su organización es de centro? Por supuesto que no. ¿Y Bildu? ¿Es un partido moderado? Tampoco. Ante estas posturas, ¿qué pasaría si Sánchez no consiguiera para los PGE los votos de quienes les auparon a La Moncloa y logra pactar, al menos, con Cs? ¿Qué pasaría? ¿Crisis de gobierno? ¿Ruptura de la coalición? O ¿UP se callaría para no perder lo poquito que tiene y por sus malas expectativas electorales? Lo más probable es que todo se reducirá a concesiones a cualquier precio y/o a un silencio sepulcral de UP. Ya veremos.