No sé si habrán encontrado por redes sociales o si les habrá llegado por algún grupo de WhatsApp la felicitación de la cultura y de las fiestas navideñas que ha realizado el Ayuntamiento de Huelva bajo el título de Huelva en Navidad. La luz del Sur. En él salen representadas las artes plásticas, la música, la danza, la interpretación y la literatura. Un homenaje a lo que suponen en nuestras vidas. Cómo nos sostienen. Cómo nos definen. La cultura no entiende de restricciones. En la parte de las letras, alguien que se parece a quien les escribe cada martes interviene dibujando un haz luminoso que sale de las páginas de un libro hasta el alumbrado de la Plaza de la Merced. Y me he propuesto dar la tabarra por este gremio, así que allá vamos: ¡compren libros! Lo digo de sopetón, sin miramientos ni circunvalaciones. A conciencia plena y con los pulmones a rebosar.

Da igual si después se los leen -aunque sería lo suyo-, los emplean de calzo o para decorar alguna estantería para videollamadas. Si son para Reyes, Papá Noel, el amigo invisible, algún cumpleaños distraído o de autorregalo porque sí. Pero compren libros. Les contaré un secreto: las grandes marcas alimenticias no quieren que coman o beban sus productos. No. Lo que de verdad quieren es que los compren. Si los consumen o los tiran a la basura es un problema secundario. O si no, se preocuparían de poner más visible, y sin tener que rebuscarla, la fecha de caducidad. No consuman libros, simplemente cómprenlos. El porqué es sencillo: son necesarios. Es necesario mantener activa la industria de la palabra, la creadora de metáforas y de historias. La que da pie a esas películas que tanto admiramos. O la que sustenta los anuncios de la televisión; Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Lope de Vega alternaban este verano con cervezas, deportistas españolas y una comunidad autónoma.

Hay muchísimas opciones de ocio y la lectura no está entre las primeras. No pasa nada. Pero el desarrollo cultural de una sociedad sí pasa por estas creaciones. Vayamos a una librería -mejor eviten las plataformas en línea-, esos espacios que pagan un local, la luz, el frío/calor, y dan cobijo a los libros. Ayudemos a los editores, esos seres mitológicos que invierten su dinero para hacer posible cualquier obra. A quien los distribuye. Y a quienes los escriben, arañando en muchas ocasiones las horas de palabras a las horas de vida. ¡Compren libros!, pues como dice Antílopez: "cría cuerdos, los ojos te sanarán".