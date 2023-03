Los cofrades que, al mismo tiempo, somos amantes de la Historia y el patrimonio miramos siempre con gran admiración y cierta envidia sana a la Hermandad de los Judíos, por ser la única de nuestra ciudad que no lamentó ninguna pérdida entre los días 20 y 21 de julio de 1936 y, con mucho esfuerzo y constancia, los hermanos levantaron su cofradía sobre la misma base devocional de sus padres y abuelos: tres imágenes titulares que son una verdadera joya de nuestra Semana Santa.

Los motivos los explica Rocío Calvo en Huelva en su Historia (2021): la iglesia de la Merced se cerró al culto en 1936, ya que la Diputación Provincial, instigada por el director facultativo del Hospital, “planeaba el proyecto de destruir la iglesia de la Merced, templo anejo al recinto hospitalario”. Por ello se salvaron las imágenes y todo el contenido de la actual catedral.

La casualidad o la pericia de los dirigentes de nuestras cofradías aquellos años se encargaron de librar de las llamas algunas otras obras que hoy disfrutamos, como el manto de la Virgen de los Dolores de la Concepción o la imagen de María Magdalena de la Hermandad de la Esperanza. Otras no tuvieron la misma dicha y se perdieron para siempre, con el consiguiente dolor de sus devotos: ya me he referido en estas páginas al caso del Señor de Pasión, destrozado en San Pedro, o la Virgen del Mayor Dolor, destruida en la Plaza de San Francisco ante los ojos de todos los presentes, decapitada y golpeada contra un vehículo militar (datos extraídos también de la investigación de Rocío Calvo en su Historia de las imágenes de la Hermandad de San Francisco de Huelva, 2019).

Contamos actualmente con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que en su artículo 31, “Incautaciones de bienes y sanciones económicas”, señala que “Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”. Solo encontramos alguna referencia a la II República (“con sus avanzadas reformas políticas y sociales”) en esta ley, donde parece que no sucedió nada malo, nadie perdió la vida por el simple hecho de ser cristiano ni fueron destruidos miles de templos en toda España (la “Quema de conventos” fue en 1931).

La cuestión es que el mismo artículo sigue en su segundo apartado: “La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas […].Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados. La auditoría deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Dicho de otro modo: estamos en el plazo de que nos pregunten qué echamos de menos desde aquellos días de barbarie, pero no seamos ilusos. En la redacción de la ley se infiere claramente un único sentido para estas demandas, de manera que el Estado, o el gobierno presente en concreto que es quien la impulsó, no considera como tales las pérdidas del Señor de Pasión o la Virgen del Mayor Dolor antes mencionados, espectáculos destructivos aparte.

De las personas asesinadas, (4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y religiosos, 283 monjas y más de 3.000 seglares, “la mayor masacre del clero español” en palabras de López Villaverde), esperamos aún menos consideración.

En mi opinión, todo parte de una cuestión muy simple: no se entiende, o no se quiere entender, hasta qué punto los cofrades vemos a Cristo o a su Santísima Madre en las imágenes de nuestra devoción, y no olvidemos lo que supone para un cristiano, uno de verdad, el dolor de ver profanado el Sagrario.

Por eso, debemos de insistir: nadie olvidó nada del salón en el ángulo oscuro que desde entonces se perdiera para siempre. Nuestras imágenes fueron destrozadas y los Sagrarios profanados. Me encanta ver a la Virgen de la Esperanza en su camarín, pero no olvido a la Virgen del Mayor Dolor, la que procesionó en 1937 en un cuadro porque un año antes la destruyeron en la plaza.