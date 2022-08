Un estío tan despiadado como estamos sufriendo: incendios, pirómanos desalmados, inaguantables máximas históricas de temperatura, sequía, restricciones energéticas, pandemias interminables y otras calamidades, como si fuéramos víctimas propicias de una maldición, nos devolvió afortunadamente una de nuestras diversiones olvidadas: los cines de verano. Desaparecieron cuando estos locales de exhibición cinematográfica dejaron de existir y los progresos de la refrigeración en las salas las hicieron tan confortables que en ocasiones era más atractivo disfrutar de dos horas de gratificante frescor que de la propia película. A muchos los cines de verano les recuerdan la deliciosa película de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso (1988) con la excepcional música de Ennio Morricone.

A mí, precoz amante del cine que empecé a ver desde muy niño, cuando a mi edad no estaba permitida la entrada, trasgresión de la que no me arrepiento, los cines de verano me traen los viejos recuerdos de películas, algunas de la cuales no he podido recuperar tras más de sesenta años como crítico cinematográfico en Radio Popular, la antigua Cope, el diario Odiel y en Huelva Información desde su fundación. Ahí están las hemerotecas para demostrarlo. Un film que vi en las sesiones dominicales del colegio me impresionó sensiblemente a tan pocos años: La ciudadela del silencio (La citadelle du silence), 1937, de Marcel L´Herbier, con guion de Jean Anouilh, el genial dramaturgo francés. No puedo olvidar otro título inefable, El muelle de las brumas (Le quai des brumes), 1938, de Marcel Carné, con las magníficas interpretaciones de Jean Gabin y Michele Morgan. Qué decir de La puerta de las lilas (Porte des lilas), 1957, de René Clair, con esa secuencia impagable de los niños jugando al atraco al banco cuando realmente estaba ocurriendo.

Guardo un especial recuerdo de la película ¡Viva Zapata! (1952), genial interpretación de Marlon Brando, aunque otras fueran más destacadas, incluida La ley del silencio (On the waterfront)1954, su primer Oscar. El segundo sería por El padrino (1972), de Francis Ford Coppola. La película sobre el revolucionario Zapata tenía, además la espléndida dirección de Elia Kazan el poderoso guion de John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura, una de cuyas más destacadas novelas (fue también un prolífico guionista de cine) Las uvas de la ira (The grapes of wrath), fuera adaptada al cine por John Ford, con guion de otro gran escritor cinematográfico, Nunnally Johnson. Pero volviendo a la épica de la revolución mexicana, cuánto me gustaría recobrar Reed, México insurgente (1972), de Paul Leduc, basada en el libro de John Reed, el autor de Diez días que estremecieron al mundo (1919), llevada al cine en una impresionante adaptación por el actor Warren Beatty (Rojos,1981), texto imprescindible para entender aquellas azarosas jornadas trascendentales en la revolución y en el destino de los rusos.