España se comienza a parecer a Italia, pero sin italianos". Felipe González anticipó la crisis del sistema de partidos que surgió de la Transición con esta alusión al país latino, España alumbraría un multipartidismo de difícil manejo por la desconfianza patria hacia el pacto entre diferentes. Esto último es verdad, pero el estallido de los indignados se ha saldado de un modo muy diferente al caso italiano. Afortunadamente. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas han hecho de Forza Italia casi un partido serio, un país que ve a Berlusconi como un hombre de Estado está enfermo. El 15-M ha llegado hasta aquí: Vox ha sido el último en llegar al pub, pero si se repitiesen elecciones generales, no pasaría de la docena de escaños; Podemos sólo es el chaleco salvavidas de Pablo & Irene, y Albert Rivera ha convertido a Ciudadanos en un subalterno del PP a fuerza de no querer pactar con nadie que se sitúe a su izquierda. Si las elecciones generales se repitieran en noviembre -y no parece que vaya a ser así gracias a la familia de Galapagar-, Vox, Podemos y Ciudadanos pasarían a ser acompañantes menguados, retales de la mayor crisis económica vivida en el siglo XXI, capitales desperdiciados, narcisos ahogados. Ciao, Italia, esto vuelve a parecerse a España, la nueva política ha resultado ser un imposible.