Como viene siendo habitual, y con el estrés por montera, instalado y conviviendo en el Consistorio, de nuevo no hay tiempo para pararse y paladear otro éxito, como todo lo que viene celebrándose en la capital desde hace unos meses con el actual equipo de gobierno. Pero el pasado fin de semana se hizo una excepción: teléfonos en modo avión, se pararon los relojes, agendas y compromisos, se fueron de guateque y de qué maneras…

Y es que, ya que el pasado mes de noviembre Sevilla fue sede de los gala de los premios Grammy, Huelva no podía ser menos y deslizó su alfombra roja. Como bien sabéis, Huelva ha sido sede de los premios Carmen. Chungalísticamente hablando, llego a mi propia conclusión que es una gala con cierto empaque autonómico, y equiparable a la gala de los Goya o de los Oscar, pero al compararla con los Grammy, realmente no deja de ser una verbena de fin de curso. Pero como viene siendo habitual, con esas migajas, como buen huelvano, nos conformamos.

Y se fueron de verbena. Sincronizaron vestuarios, en líneas generales ellos mucho mejor que ellas, aunque siendo realista, con la percha de más de uno, le pongas lo que le pongas… ¡¡los milagros se hacen en Lourdes y no en Puro Ego!! Ellas, un escalón por debajo de ellos. De peluquería fue un rotundo suspenso, y esas mantolinas son ideales para la noche de Bodegones o La Matilla, pero para dicho acto… La cuestión es que lo disfrutaron merecidamente, por fin, y con la resaca, y sin tiempo de nuevo para… nos visita la Reina Emérita, doña Sofía.

Con la clase, elegancia y el saber estar que caracteriza a la reina, nada más llegar le comentó a Pilar Miranda que ella tiene muy buena memoria y “no ha cambiado nada”. Desde que ella nos visitó hace 24 años (enamorada hasta las trancas por aquel entonces), se sabía, y ha reconocido palmo a palmo, el camino hasta Huelva. Excepto el Ikea y La Pausa en Chucena, ha encontrado en aquella A-49 “todo igual” que cuando nos visito allá por el año 2000.

Esto, créanme que no se cómo encajarlo. Si saco mis propias conclusiones, por un lado me enorgullece ver el perfecto estado de salud y de memoria que goza nuestra Reina, y apuesto que tenemos Reina para rato. Por otro lado lo tomo como un insulto a nuestras expectativas y exigencias. Y es que no tenemos perdón de Dios, pues hemos tenido gobernantes de diferentes colores políticos a nivel local, autonómico y estatal, y que sigamos como seguimos. Pues eso… ¡Ay Huelva del alma mía, quién te ha visto y quién te ve!