Chequeo a la Primaria

La Junta es muy consciente del problema que sufre la Atención Primaria, sobre todo, en las zonas rurales y de interior, donde los vecinos se ven más desprotegidos. El propio Juanma Moreno se muestra preocupado sobre el particular. No sólo faltan médicos. La mayoría no quiere desplazarse, por ejemplo, a la Sierra, para ejercer su profesión con mucha más carga de trabajo que en su hospital de referencia, al lado de su hogar. Urge un pacto de Estado para evitar la fuga de batas blancas, y que Salud escuche a los profesionales para intentar calmar los ánimos y que se sientan más respaldados.