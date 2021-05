De Ceuta 2021 a España 2050

Poco más de 24 horas ha durado la mayor crisis migratoria de España, esa en la que empujados por la mentira y la pobreza miles de jóvenes se atrevieron a entrar en Ceuta. Van a quedar muchas certezas de esas horas: la tiranía del régimen marroquí; la humanidad de los que prestan ayuda por encima del fascismo y el machismo; la incapacidad del gobierno español para tener una política clara con el vecino del sur; etc. Y también quedará un puñado de chicos africanos diseminados por el territorio español, a pesar de la falta de cariño en la acogida de la mayoría de autonomías; serán quienes paguen nuestras pensiones dentro de unos años, entonces ya los mirarán de otra forma. Y aún con los rescoldos humeantes de esa tragedia hemos presenciado también en este 2021 cómo un gobierno de coalición y con millones de frentes abiertos se ha atrevido a mirar a 2050, ¿qué es esto, propaganda o altura de miras?

Parto por reconocer que el marketing que rodean las presentaciones de Moncloa y del presidente me aturden, pero también asumo que la política no debe centrarse en la gestión del presente, eso es una frase sin fundamento usada por los rivales de Sánchez, la política debe mirar al futuro y abrir cauces para resolver los problemas actuales. Esta propuesta de prospectiva política es un buen punto de partida, como lo fue el programa electoral del PSOE en el año 2000 o los sucesivos programas electorales de Izquierda Unida, el añorado Julio Anguita lo repetía sin parar, todas fueron invitaciones a elegir un gobierno desde la propuesta y la planificación, pero ahora la diferencia es que PSOE y Unidas Podemos gobiernan. Educación pública, emigración, descarbonización y sostenibilidad, digitalización, empleo e inteligencia artificial, etc., son cuestiones abordadas en el documento que me parece vital debatirlas y proyectarlas, ya que sin ese ejercicio dialéctico la improvisación y los intereses de los que sí tienen un plan nos arrastrarán. Lo que he leído hasta ahora me gusta y creo que presenta retos reales y necesarios, cuestiones fundantes de una sociedad con futuro que no pueden aparcarse más. Ojalá la praxis política esté a la altura para poder abordarlas y criticarlas con fundamento, y ojalá gobierne quien gobierne tome el testigo.

Eso sí, lo peor es presuponer que necesitemos 30 años para responder a los retos de Ceuta 2021, mejor España 2030, mucho mejor.