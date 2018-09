Celaá y la bomba ética

En 40 años de democracia hemos oído muchas tonterías, gansadas y disparates de nuestros políticos. Muchísimas. Siendo los años de Aznar y Zapatero los más pródigos. Pero el Gobierno de Sánchez está a punto de superarlos en poco más de cien días. No escribo por escribir. Nunca he oído una tontería más tonta, una gansada más gansa y un disparate más disparatado que lo dicho por la señora portavoz del Gobierno para justificar la venta de las bombas a Arabia Saudí. Con el agravante de que parece habernos tomado a todos por tontos.

Aunque sea difícil de creer la señora Celaá ha dicho que "son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes". Vamos a ver, señora mía. Quienes eligen los blancos contra los que disparar no son las armas sino quienes las disparan. Si los saudís, como ya han hecho, disparan contra la población civil matarán a civiles yemeníes. ¿O acaso pretende la portavoz decir que existen bombas éticas que se niegan a ser disparadas o se desvían, como si tuvieran voluntad propia, si el objetivo es civil en vez de militar? ¿O quizás quiere convencernos de que los saudís son los más escrupulosos cumplidores de la amplia legislación internacional sobre conflictos bélicos -desde los convenios de Ginebra al Estatuto de Roma pasando por la Carta de las Naciones Unidas- y que estas armas de alta precisión les permitirán satisfacer su humanitaria pasión por afinar el tiro para no causar daños a la población civil? No yo, sino Amnistía Internacional la contradice: "La realidad es muy distinta: con estas estas armas se han cometido atrocidades en Yemen. Con este tipo de bombas, Arabia Saudí ataca hospitales, colegios, mercados, bodas, funerales, vehículos civiles, etc.".

¿Cree este Gobierno y su portavoz que somos más tontos de lo que somos? Venden las bombas que decían que no iban a vender para no perder el contrato de los astilleros. Y no hay más. Por mucho que en el colmo del cinismo la ministra portavoz dijera que la relación entre el contrato de las bombas y el de los astilleros fue "quizá más mediática" que otra cosa. Claro. Por eso dijisteis primero que no y después que sí. ¿No hubiera sido más honesto decir que el Gobierno sacrifica sus principios de partido por el bien general de no perder 6.000 empleos durante cinco años? Pero para eso hay que tener principios que sacrificar y valor y honestidad para decirlo.