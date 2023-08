Las cazas de brujas de la corrección política no cesan. El director del festival de Venecia está afrontando críticas por presentar películas de Allen, Polanski y Besson (lo del último lo comprendería por razones estrictamente cinematográficas). “Luc Besson –ha manifestado– ha sido recientemente absuelto por completo de cualquier acusación. Woody Allen estuvo bajo escrutinio legal dos veces a finales de los 90 y fue absuelto. Con ellos, no veo dónde está el problema. El caso de Polanski es paradójico. Han pasado 60 años. Ha admitido su responsabilidad. Ha pedido perdón. Ha sido perdonado por la víctima. Creo que seguir atacando a Polanski significa buscar un chivo expiatorio... Estoy del lado de aquellos que dicen que hay que distinguir entre las responsabilidades del individuo y las del artista”.

Esto último es importante porque, aunque los directores no hubieran sido absueltos o admitido su responsabilidad y sido perdonados por la víctima, lo que importa es la calidad de su obra y no sus calidades o cualidades humanas (menos aún si han sido absueltos). Por eso añadió: “Soy un director de festival, no un juez. Juzgo las cualidades artísticas de las películas. Y desde esta perspectiva, no veo por qué no debería invitar la película de Polanski a Venecia”.

Hace poco el ex presidente Obama dirigió una carta a los bibliotecarios y libreros para agradecerles su trabajo y defender la libertad de expresión en medio de una ola de censura promovida por políticos republicanos y organizaciones ciudadanas ultraconservadoras para retirar libros de las aulas y las bibliotecas públicas. Afortunadamente, aunque minimizándolo, Obama reconocía también que no solo los ultraconservadores censuran: “Hoy algunos de los libros que han marcado mi vida, y la vida de tantos otros, están siendo cuestionados por gente que está en desacuerdo con ciertas ideas o perspectivas. No es casualidad que estos libros vetados a menudo están escritos o protagonizados por personas racializadas, indígenas y miembros del colectivo LGTBI. Aunque también ha habido casos desafortunados en los que libros de autores conservadores o que contienen palabras o escenas provocadoras han sido objeto de borrado”. Este, precisamente, es el caso de quienes desde posiciones supuestamente progresistas protestan porque las películas de dos genios ya clásicos, Allen y Polanski, estén en el festival de Venecia.