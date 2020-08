Que hay que adaptarse a los nuevos tiempos es algo incuestionable. La nueva normalidad, aunque nos cueste, se va implantado en nosotros. En este cálido verano de amenazador Covid-19 buscamos la forma de pasar algunas horas sin pensar en cómo de mal se están haciendo las cosas para huir del fantasma pandémico y sin duda alguna el cine es una de las más efectivas, aunque tengamos que padecer la necesaria mascarilla.

Los cines de verano de la antigua normalidad eran el maravilloso escape para unas noches deliciosas con sus programas dobles. Ellos nacieron y se desarrollaron en la década de los cuarenta del pasado siglo. No puedo negar que por mi afición al cine he sido siempre de sus más asiduos defensores y que con mi presencia atestiguaba el agrado a estas sesiones.

Hoy las cosas son de otra forma. Los multicines, cómodos, de espectaculares técnicas de proyección y sonido, nos envuelven de manera real, aunque para asistir a pasar un rato distraído puede uno encontrar algunas dificultades.

Me contaba un amigo lo que le ocurrió hace pocos días al intentar asistir a una proyección. Fue a una de esas salas múltiples y quedó perplejo ante la cartelera donde se anunciaban numerosas películas. Su problema estaba en qué título debía escoger para pasar una hora y media sin problemas y dramas caseros.

Miró atentamente a la cartelera, atractiva y luminosa que le ofrecía nada menos que seis títulos distintos. Magnífico; había para elegir. El primero era On Ward; ante la duda de qué podía ser aquello, pasó al segundo. El filme se llamaba Blood shot. Tampoco se atrevió a aceptarlo ante la ignorancia de su significado.

Miró la tercera cartelera que anunciaba la película Jocker, le pareció que sería algo raro y la desechó. La cuarta cartelera le ofrecía la película Sonic. Ni idea de lo que podía ser. Sólo le quedaban ya dos películas para elegir: una se llamaba Adu y no explicaba de qué podía tratarse. La dejó y se fue a la última, ya un poco desesperado. El título de la película por fin era muy comprensivo: Invisible. Pero atendiendo a su nombre no dejaba ver nada. Total, que tampoco podía esclarecer lo que anunciaba.

Dio media vuelta y se fue, molesto y un poco humillado, al no saber qué querían decir aquellos títulos. Cuando me lo contó, la frustración fue tremenda y me acordé de mi juventud, cuando todos los títulos de películas no solo eran comprensibles sino que además casi daban a entender el argumento de las mismas. Mi nieto, que lo estaba escuchando, me dijo con una sonrisa: "Abuelo, hay que saber inglés para ir al cine".

¡Qué tiempos aquellos, cuando en las carteleras me anunciaban programas dobles de títulos comprensibles, y asistiendo a las proyecciones, sentado al fresco de la noche, me bebía una de aquellas gaseosas, marca La Raza que se fabricaban en la carretera de Gibraleón, detrás del Cine Oriente, degustando un paquete de pipas…!