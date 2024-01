QUERIDOS Reyes Magos del lejano Oriente. Este 2023 no voy a decir que me haya portado bien, porque no soy quien para juzgarlo. Pero sí os contaré que me he dejado la piel en el trabajo, que he intentado ser mejor persona, mejor profesional, amiga, novia, hermana… y que, además, he escrito mucho y bien sobre vosotros en este periódico. Por eso, me creo merecedora del regalo que voy a pediros este año. No quiero ningún bolso caro, ropa de marca ni un viaje. Mi deseo se puede decir que no es material, aunque si se concede, en realidad podría materializarse de muchas maneras. Lo único que pido para este año es tiempo de calidad. Quizá no estéis acostumbrados a recibir este tipo de peticiones en vuestras cartas, pero os lo explico. Veréis, con los años he ido aprendiendo que el mejor regalo que podemos dar y recibir es el tiempo. El que invertimos en nosotros y también en los demás. Pero no cualquier tiempo. Ese que pasamos de verdad disfrutándolo, siendo conscientes del mismo y eligiendo por nosotros mismos en qué invertirlo. Del pasado año me he dado cuenta de muchas cosas, pero sobre todo, de que he gastado demasiados minutos preocupada, enfadada y sin darle sentido a lo que hacía. La principal culpable ha sido un arma de doble filo: mi vocación. Ser periodista me apasiona tanto que olvidé entender que esto también es un trabajo. Que las horas que se pasan tecleando frente a una pantalla son eso. Horas de trabajo. Y que hay que hacerlo bonito y ya está. Pero que cuando llega una hora del día esa pantalla tiene que apagarse porque fuera está la vida esperándote. Por suerte, he podido descubrir a tiempo que ningún empleo, por idílico y bueno que sea, tiene derecho a quitarte la libertad de disponer de tu propio tiempo. Entendí que debemos establecer ciertos límites porque si no, nos marchitamos, desaparecemos, nos desgastamos intentando llegar cada día a ser mejores sin saber que eso se volverá en nuestra contra y que las horas de más pasarán factura apagando esa luz que te iluminaba. Por eso, queridos Reyes, ya que he aprendido la lección, os pido este año que me brindéis la oportunidad de seguir disfrutando de mi tiempo y que sea de calidad. Me gustaría que a mis compañeros de profesión también les hagáis ese regalo, ya que están tan volcados buscando hacerse un hueco en este mundo que muchas veces pierden el norte. Ayudadlos a ser conscientes de que todos merecemos disfrutar, por encima de ningún puesto. Ojalá pudiera haberme ahorrado algún llanto y, por qué no decirlo, alguna que otra sesión en la psicóloga este año, pero todo tiene su momento y el mío por fin ha llegado. Melchor, Gaspar y Baltasar, Magos de Oriente, hacedme feliz. Este año quiero ser periodista, pero sobre todo, quiero ser feliz.