Querida alcaldesa. Soy la acera de Paco. Ya me conocerá, supongo, porque una vez habló de mí en el periódico. “Icono de la dejadez”, dijo de mí, el tipo, y aunque es verdad que me dolió, no tengo nada que reprocharle al respecto. Cada día que pasa siento que es más cierto: soy una acera de los noventa, una acera de Ceada -fíjese si soy vieja-, así que entenderá que sienta cierta envidia cuando veo a otras aceras, la de enfrente mismo, pavoneándose, en plan chuleta con sus losetas de un gris reluciente y su moderno relieve de cuadritos, no como yo, que voy de viejuna anticuada con estas rayas tan feas. Le ruego que no se me despiste con mis divagaciones. No se confunda, que no soy tan descerebrada: sé que acaba usted de llegar y no voy a exigirle en esta misiva que me arregle ni me cambie por otra, no, pero sí quisiera que, cuando lo haga (si es que lo hace, que cuando una pasa por tres alcaldes ya se le despiertan ciertas dudas), sea a lo grande. Como me merezco yo, después de tanto tiempo, como se merecen mis demás compañeras aceras y como se merece esta ciudad. Porque aunque usted no lo crea, y aunque todo esto del gris está muy bien porque es limpio y aséptico, a nosotras las aceras lo que nos gusta de verdad es el verde. El verde de un naranjo, de una jacaranda, de ginkgos y de ficus, de palmeras y acacias que nos oscurecen con su sombra fresca y olorosa, que nos hacen hermosas y agradables. A nosotras las aceras nos gusta que nos pisen sin mirarnos, pasar desapercibidas. Nos gusta ser solo la sutil alfombra sobre la que pasean transeúntes boquiabiertos que contemplan árboles y flores. Con toda nuestra fea grisacidad, lo que nos gusta son los colores radiantes de un jardín recoleto y bien cuidado, el sonido relajado de una fuente pequeñita y discreta de una esquina, el rumor del agua de un estanque, que se ondula y agita con el aleteo de unos peces dorados que asoman la cabeza a la superficie esperando unas migas de pan. Por gustarnos, nos gustan hasta esas flores raras que nos crecen a los lados cuando nadie nos cuida ni nos limpia. Pero sobre todo nos gusta pensar, imaginar, que hay una Huelva donde todo eso es posible. Una Huelva en la que cada calle, cada plaza, cada rincón, por pequeño que sea, reciba con verdes de todos los colores a todo el que la cruza y les regale esa curiosa y revitalizadora alegría, esa paz que solo se respira en una ciudad con árboles. En una ciudad viva. Nos gusta soñarlo, pero hoy además se lo escribo, alcaldesa, desde mi humilde posición de acera gris, rota y vieja. Por si un día usted también lo sueña, sepa que aquí estamos para apoyarla.