Cincuenta rostros conocidos de onubenses figuran en una exposición patrocinada por el Puerto de Huelva, en la sala de la Caja Rural con la colaboración de la Asociación Andariego nos ofrece un reflejo fotográfico de personas de nuestra capital, representativas de variados sectores de la misma.

Las Caras de Huelva, nacen de aquel interesante libro escrito por Diego Lopa, que tanto nos cautivó y donde recogía una visión muy onubense de nuestra ciudad y de sus gentes. Diego ahora nos presenta un trabajo de un gran fotógrafo, auténtico artista, Paco Gil, que ha sabido recoger con su cámara y profesionalidad esas fotos de quienes protagonizan esta cuidada y magnífica exposición fotográfica.

Este evento de Diego Lopa es para mí como una continuación de su quehacer en mantener la memoria de nuestra ciudad en el tiempo y de quienes la habitamos, como cada semana nos lo demuestra en Huelva Televisión, con su programa del mismo nombre. Conozco a Diego desde hace muchos años. Siempre he seguido la línea de sus aficiones a las letras y en el campo de la comunicación, dentro de mis propias actividades. Me gusta animarle a que siga en esas tareas de dar a conocer gráficamente, en la televisión, las imágenes de una Huelva desaparecida pero que llevamos en nuestras ya viejas y cansadas retinas. Una Huelva que nos da muestra de sus raíces, de un tiempo pasado pero no olvidado y sobre todo de su evolución al día de hoy.

Allá en los años sesenta publicaba yo en Odiel un espacio llamado Fotos que dan pie y que muchas veces comentaba el recordado Diego Díaz Hierro. En los años ochenta, siendo director del periódico, publiqué Huelva, Ayer, con más de trescientas fotografías, a toda página, en la que quedó para las hemerotecas una visión comentada de aquella Huelva de nuestros amores, ya difuminada en el tiempo. Hoy, esa labor la continúa con nuevos métodos y con todo acierto Diego Lopa, en una tarea digna de elogio y admiración, que además suplementa en una revista que guarda para la posteridad esas fotos que semanalmente nos presenta en la televisión municipal.

Las imágenes que Paco Gil ha realizado son un modelo de arte fotográfico. Los encuadres, la luz, la técnica, todo se aúna para presentar esas caras conocidas de tantos onubenses que ahora se agrupan en esta exposición, donde Manuela Vázquez, presidenta de la Asociación Andariegos, contribuye a su puesta al público. La Huelva de hoy la formamos todos, porque todos los onubenses contribuyen cada día con sus esfuerzos, trabajos y entrega a que nuestra ciudad vaya a más con paso seguro y recto.

Visitar esta exposición es como tener una cita con tantos amigos cuyos rostros nos saludan en gestos de amistad. Diego Lopa, Paco Gil, Manuela Vázquez y la generosidad del Puerto de Huelva en la entrega constante de su presidenta Pilar Miranda, nos regalan una tertulia, muda en la palabra , pero llena de vida en la expresión y en el arte, impregnado de auténtico onubensismo.