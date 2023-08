Es asombroso como se le ponen las carambolas al presidente Sánchez. Toda una legislatura para abordar lo que llaman la reforma de financiación de las autonomías, no la ha hecho y ahora, que tanto necesitan de votos, apoyos y coaliciones de toda laya, se apresuran a la desesperada a emprender todo un juego de concesiones, supercherías y chantajes para conseguir una mayoría a toda costa. La ministra de Hacienda en funciones insinuaba de forma bastante explícita, que se aprovecharía la modificación para condonar la mayor parte de la deuda de Cataluña que asciende a 85.000 millones de euros, toda una defraudación a la cohesión territorial en la historia de la democracia española. No hay más que desempolvar datos del famoso Fondo de Liquidez Autonómica y comprobar que este medio de salvación de la crisis del 2008, agravada en 2012, privilegió a los secesionistas catalanes con préstamos cada vez más copiosos especialmente desde que el actual gobierno en funciones comenzó su mandato a costa del resto de los españoles con particular deterioro para los pensionistas.

Por especificar una deuda, que es la que más nos duele, porque afecta directamente a los andaluces. sólo hace unos días, según datos de liquidación del Sistema de Financiación Autonómica publicados por el Ministerio de Hacienda se nos anunciaba que Andalucía dejará de recibir por parte del Estado central más de 12.000 millones de euros correspondientes a los años 2009 hasta 2023. Estas cifras arrojan una infrafinanciación anual de 1079 millones de euros atendiendo a la población ajustada, lo que supone una cifra acumulada de 10.073 millones menos entre 2009 y 2021. Esto agudiza el agravio que Andalucía viene soportando con respecto a otras comunidades. No es la única y las diferencias en un régimen en el que tanto se proclama la igualdad, es realmente insultante e intolerable.

El sistema de financiación de las autonomías siempre ha sido el insistente chantaje de los separatistas para imponer al gobierno sus ambiciones soberanistas. La situación se plantea de nuevo en esta coyuntura trascendental para la investidura del ejecutivo. En tan decisivo debate intereses económicos y políticos se confunden- Trascienden tanto unos como otros y esa trasgresión recurrente en la que en los últimos tiempos ha caido al gobierno en una especie de sumisión al separatismo, puede reiterarse. En este río revuelto en el que unos exigen el reintegro de lo impagado y otros la condonación de la deuda – cuantiosos abusos y despilfarros nacionalistas -, que pagaremos todos, puede que Sánchez consiga una nueva carambola y garantizarse el poder. Una investidura que favorecería de nuevo a prófugos, malversadores, sediciosos, golpistas y condenados por terrorismo. Un gobierno de progreso. La revisión de la fórmula de financiación, que tanto ha beneficiado a los nacionalistas, que ahora pretenden la condonación de sus deudas, será una de las claves de la negociación.