En una de las manifestaciones que recorrió Barcelona con motivo del 8M, los participantes terminaron expresando su apoyo a la campaña para la regularización de las personas migrantes, que ha conseguido ya las firmas necesarias para ser debatida en el congreso por medio de una ILP. Y me gustó que en un día tan señalado las mujeres no se olvidaran de otras luchas. Luego he ido sabiendo que no es el único caso: en Andalucía se realizaron también varios actos cuyo denominador común era la inclusividad y la apertura a otras reivindicaciones: contra el cambio climático, contra la ley de extranjería, contra la precariedad laboral... En palabras de los convocantes, lo que hay detrás es la voluntad de abarcar todas las resistencias a un sistema opresor, llámese patriarcado, capitalismo, colonialismo…, que en realidad funcionan como sinónimos.

¿Por qué suena extraña esta alianza entre quienes padecen la desigualdad y la opresión, venga de donde viniere? ¿No es precisamente esa conciencia la seña de identidad de la clase trabajadora? Ah, claro, esa es la cuestión, que lo de clase trabajadora ya no lo compra ni lo entiende nadie, ni siquiera la izquierda. A cambio se habla de discriminaciones diversas, basadas en el género, la raza o la identidad sexual, que terminan fragmentando a los excluidos del sistema y en cierto modo mercantilizando sus luchas. El Orgullo Gay o el propio 8M (ya no más Día de la mujer trabajadora) pueden servir como ilustrativos ejemplos.

El verdadero feminismo no excluye, sino que se enriquece con la lucha por los derechos de todas las personas y del planeta. Y desborda cualquier apropiación institucional. Las prioridades de la agenda feminista no tienen un solo eje, las mujeres llevan años integrando las demandas de otros colectivos. Será quizás porque estamos más acostumbradas a cuidar, a apoyarnos mutuamente y sin competencias. Lo que importa es que nadie se quede fuera.

Todas las desigualdades son heridas por donde sangra la Humanidad y la Tierra que la cobija. Por eso, más allá del 8M, el feminismo se convierte en herramienta de la aspiración profunda a la igualdad que late en el corazón de todos los seres humanos. A través de la historia, las mujeres han demostrado que tienen capacidad de gestar relaciones diferentes, de transformar las realidades sociales, de trabajar por valores universales. Para ellas, para todos, la igualdad no es el fin del camino, sino el camino mismo.