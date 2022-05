Camino del Rocío

No soy rociero, ni tampoco cofrade y dudo que sea muy creyente. Vamos a ser realistas. Esa expresión de creer a tu manera con la que nos excusamos muchos siempre la entendí más como una superstición que una cuestión de fe. Dicho esto, me gustan el Rocío, la Semana Santa y todas las manifestaciones religiosas que heredamos de nuestros ancestros y debemos legar a quienes estén por venir. Me parecen preciosas muestras de nuestra identidad, de una cultura que merece que cuidemos con mimo. No sé si es solo curiosidad antropológica. No lo sé.

Cuando acudo a Almonte o a la aldea para ver a la Virgen lo hago acompañando a mis padres (a quienes solo vi una vez en Romería en la aldea pero que no pueden pasar un mes sin ver a la Virgen) o a mi pareja, llevamos al pequeño Diego y le enseñamos lo poco que sabemos. Cuando crezca será él quien decida si su camino lo lleva a la aldea. Es un ritual que repetimos con cierta frecuencia. Lo hago encantado y en no pocas ocasiones soy el que lo propone. Cruzar el dintel de la puerta de la iglesia estos años en Almonte o atravesar el Santuario cuando está junto a las marismas es un rito regenerador.

Ojalá pudiera emocionarme como observo en ellos cuando la miran, cuando derraman lágrimas en su presencia o se postran dándole gracias. La gratitud es un séntimiento necesario porque siempre hay motivos para agradecer, incluso en estos tiempos inciertos que nos tocó vivir.

Durante tantos años al lado de esas personas cercanas que sienten y viven el Rocío con esa devoción profunda he comprobado una máxima con la que trato de explicarme la dimensión rociera: no existe un único Rocío, existe un Rocío único en el corazón de cada uno de los que creen en la Virgen. Fue Juan Pablo II quien desde el balcón del Santuario mejor lo definió en 1993: "¡Que todo el mundo sea rociero!".

Los miles, cientos de miles de romeros, que estos días se van a reecontrar con ella van a participar todos juntos de una Romería sin comparación en el mundo, un espectáculo de fe, de cultura y tradiciones que pervive desde hace siglos, pero sobre todo nos van a regalar un millón de Rocíos únicos en el corazón de cada uno. Disfrutad todos de vuestra romería interior, de la exterior y buen camino. El lunes nos veremos en la aldea.