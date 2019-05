Caminar hacia atrás

Pocas cosas no son irreversibles. Por tanto, no hay que pensar que lo establecido hoy, continuará seguro mañana. Esto sucede para los cosas buenas y para las malas. Hace unos años, por ejemplo, el proyecto de una Europa unida se tenía por algo indiscutible, sin que pudiera darse un retroceso o desaparición. Los acontecimientos han puesto de manifiesto la fragilidad de esas creencias. Al respecto, ahí está como paradigma el Brexit. En la actualidad incluso hay representantes en el Parlamento europeo que se definen como euroescépticos y que están en contra de la integración que se ha venido consiguiendo. Lo mismo pasa con las autonomías; Vox de la nada ha pasado a tener doce diputados en el Parlamento de Andalucía, cuando en su programa lleva el acabar con aquellas. Parece un contrasentido, pero no lo es. Lo que trata es de intentar minar o destruir desde dentro, como se hizo durante la dictadura franquista con el sindicato vertical. Sin embargo, tanto la UE como las autonomías en España han merecido la pena en terrenos como el económico, el social y el de derechos y libertades. Además, en relación con lo último han acercado la gestión política y administrativa a los ciudadanos. Cuestión aparte es que, a veces, se hayan cometidos errores y se necesiten mejoras. Pero ahora, cuando más posibilidades hay de información y de formación, los mensajes simples se expanden con rapidez y se apoyan por falta de pensamiento crítico. Se quiere todo enseguida y fácil, de lo que se aprovechan esos partidos ultras, tanto los del ala derecha como los de la izquierda. En estos se ha instalado el eslogan superficial como el mantra que hay que repetir hasta que se convierta en dogma y cale en las mentes. Para ello no importa no respetar a las instituciones, como ha sucedido, sobre todo, en el acatamiento a la Constitución en el Congreso. Son los tiempos, dirán algunos. Pues si lo son habrá que resaltar que son de incertidumbre; de realidades líquidas -a la manera de Zygmunt Bauman-; de falacias sobre el pasado, como si nada de él tuviera méritos para ser conservado; y de promesas quiméricas, que no ayudan sino que perjudican si se aceptan como viables. Hay una frase de Blas Infante, en su obra La Dictadura pedagógica, que refleja muy bien especialmente esto último: "Los tiempos nuevos, destruyeron las chozas sin edificar el palacio, y los hombres se encuentran a la intemperie". En estas elecciones pongamos en activo la reversibilidad del mal camino que se ha emprendido.