Calma que nos va a dar algo

Me lo imagino en un bar por la mañana: "Camarero. Póngame una rebanada de pan con ese aceite de una tierra subyugada por la subversión podemita, fruto del estado liberticida de las autonomías y que vaya acompañada de una salsa de ese tomate almeriense, de una provincia invadida por hordas de inmigrantes traídos por las mafias chavistas y que ahora mira hacia la verdadera libertad que llega de la mano de una gente valiente como nosotros". Y el camarero lo mira y pega un grito: "¡Niño. Media para aceite y tomate!" Y es que Ortega Smith habla así. En Bilbao me dio la imagen de la campaña. Iba a dar un mitin y aquellos añorantes de tiempos oscuros cortaron una de las dos carreteras de acceso a la villa, con lo que se juntaron Javier y cuatro más, no sin antes soltar aquello de "nos impiden transmitir nuestro mensaje de bla, bla, bla". Debía ser la cuarta vez que se lo contaba a un paisano mío, esta vez ante las cámaras de televisión. Harto ya le soltó: "Muy bien hombre, muy bien".

Y esa es la actitud. El domingo, es lo que tiene estar pendiente de las redes, me empaché de mensajes del tipo "vamos a acabar con la mierda comunista", "que se escondan todos los rojos" o "los tanques a Cataluña", al mismo tiempo que rescatados del fango digital, columnistas otrora de prestigio y hoy deudores del Chiringuito o Sálvame, reclamaban un Gobierno de concentración sin caer en que Abascal sería entonces el jefe de la oposición. Un día después, en ese mismo formato, mandaban a "purgar España de fachas" y esos mismos analistas conjugaban Corea del Norte, Cuba, el 36 y las checas en la misma frase.

Juanma Marqués fue el que hizo gala de la concreción gaditana que tanto nos hace falta y envió una palabra escueta pero necesaria: "Valeriana". Tiene razón. Nos hacen falta litros de ese mejunje insípido pero eficaz. Vamos a ver; ni el domingo iba a volver el franquismo, ni ahora esto va a ser Venezuela. Y sobre todo no se exciten, de verdad. Gobierne quien gobierne, ustedes y yo vamos a seguir trabajando como mulos, pagando nuestras cosas, fritos a impuestos, atascados en el tráfico, con colegios mejorables y esperando en urgencias. Eso sí que no va a cambiar.

Y les recomiendo otra cosa. Esta semana he experimentado lo que el maestro Reverte citaba en uno de sus tuits; ese placer cibernético de bloquear indeseables. Háganlo. Es enormemente placentero y sirve para poco, pero mola.