No lo tienen nada claro en el Ayuntamiento de Huelva, eso es lo que parece, o si lo tienen claro no se quieren pronunciar con claridad al respecto con miedo, quizás, a que le lluevan las críticas. Me refiero al uso que se le va a dar a los edificios emblemáticos de la ciudad, que están en proceso de rehabilitación o esperando, sin fecha fija, para ello, concretamente al antiguo cuartel del Paseo de Santa Fe y a la vieja prisión provincial, que quieren convertir en un cajón de sastre, donde, sin ton ni son, todo cabe.

En un principio, se aseguró, así lo manifestó la alcaldesa, Pilar Miranda, que el edificio del antiguo cuartel del Paseo de Santa Fe seguía siendo la primera opción para albergar el Museo José Caballero. Explicaba entonces que los fondos del artista eran numerosos y que habría que ver si cogerían o no en las instalaciones. Es decir, que haría falta todo el edificio para albergar su legado. Sin embargo, en una visita realizada a las obras que se están acometiendo en la edificación, Miranda declaró que los onubenses contarían con un espacio multifuncional “para organizar todo tipo de actividades, culturales, sociales y de ocio, al servicio de toda una ciudadanía que está expectante e ilusionada”. No hizo ninguna referencia al Museo José Caballero.

No obstante, minutos más tarde, ante mi perplejidad, desde el Ayuntamiento me indicaron que esto no quiere decir que se descarte ubicar en las instalaciones el Museo José Caballero, “se está viendo como encaja todo”. No sé cómo podrá encajar todo si ya sólo para los fondos del artista se requiere el edifico entero.

Por otra parte, la vieja cárcel, que acogerá el futuro Conservatorio Profesional de Danza y sería una oportunidad única para trasladar también allí el Conservatorio Profesional de Música, cuya sede actual se ha quedado pequeña, reuniendo en un mismo espacio ambas ofertas educativas. Anuncian desde el Consistorio que, aparte del Conservatorio de Danza, albergará “un hotel de asociaciones”. Toda una amalgama de usos con el objeto de contentar a todo el mundo. Y creo que no se trata de eso, sino de darle a cada edificio un uso adecuado, que sea del interés general de la ciudadanía.

El cajón de sastre no es la solución. Hay otros edificios en la ciudad cerrados a los que habría que darle un uso, entre ellos, las dos viviendas de arquitectura británica y la nave ubicados en los terrenos del Ensanche; la casa del obrero de vía, en Cardeñas, o Villa Rosa, en el Conquero, No hay que concentrarlos todos en dos.