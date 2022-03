El próximo 14 de agosto se cumplirán 77 años del final de la Segunda Guerra Mundial. El pasado 24 de febrero Vladimir Putin inició la invasión de Ucrania, una espoleta que, pese a los cándidos, puede convertirse en el inicio de la Tercera. Actualmente existen en el mundo la friolera de más de 60 conflictos armados, lo que ha producido según ACNUR (la agencia de la ONU para atender a los refugiados) el desplazamiento a la fuerza de más de 83 millones de personas. Nunca me ha temblado la voz al decir lo que pienso. Es cierto que esa forma de ser me ha generado problemas, pero, me ha permitido dormir tranquilo y además no perder la coherencia. Veamos.

Fui formado en mis albores en una escuela militar y formé parte del ejército durante casi una década y media. Por tanto, sé de lo que hablo. El origen de un conflicto armado siempre busca el interés de una persona (como ocurre en Ucrania en estos momentos) o de un grupo de individuos dentro de un país que se creen con el derecho a masacrar a la otredad por cuestiones de índole nihilista, económica, religiosa, por la mera usurpación -entiéndase robo- de los recursos naturales de los países invadidos, o, en última instancia, por una conjunción de todas esas variables.

Pero, claro, todas esas guerras estaban lejos del continente europeo; digamos, que, como sociedades, no nos afectaban ni tampoco nos preocupaban. Algunos países europeos participaban en las mismas, pero, el horror, el espanto, nos quedaba lejos. Es más, llegábamos a la impudicia de pagar a terceros países para que hicieran de muro de contención, y no nos llegasen los damnificados, esto es, los harapientos, los sin nada, los desposeídos de todo: los refugiados. Y esto hay que asumirlo pese a su indecencia.

Ahora, la guerra, la consternación, la tenemos en la misma puerta de casa. Un dictador ha atacado a un país soberano, que, miren por dónde, es vecino de las fronteras europeas. Y lo que no sabemos es si el tal chacal se quedará ahí o continuará avanzando, recomponiendo el puzle de un viejo imperio del cual se siente legítimo heredero, para convertirse en un zar de nuevo cuño que eternice una carrera que inició en la KGB y que le ha permitido vivir rodeado de lujo y atesorar un poder omnímodo; al cual, y me van a perdonar los pacifistas, no queda otra que hacerle frente con todos los argumentos. Todos. Porque Putin no entiende otro lenguaje que el de la fuerza. La diplomacia si eso, que venga luego.