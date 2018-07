No crean que estoy planteando un jeroglífico con el título, pero, sin duda, lo que vamos a comentar son las causas, a mi juicio, del culebrón sentimental-deportivo de la salida de CR7 del Real Madrid. No deja de ser cierto que son muchos, variados y con más trascendencia que otros los motivos de su camino hacia la puerta de salida del club blanco.

Me confieso defensor del CR7 futbolista e incluso en cierta medida, no al cien por cien, con la persona, pues no debemos olvidar algunos de sus gestos, como tampoco los ataques furibundos recibidos desde diversos ámbitos. Resulta notorio y evidente que las apelaciones a la "tristeza" personal y la falta de "cariño", no han sido más que expresiones metafóricas que unidas a la objetivación de filtraciones periodísticas eran movimientos tácticos de una culminación estratégica llamada subida de contratos y la remuneración consiguiente. Esta es una causa, tal vez legítima por su categoría profesional, principal de lo acontecido. Ciertamente, los desencuentros con el presidente, sus desaires -lo de Kiev, tras la última final, un órdago inadmisible- la posible competencia con fichajes estrella… han sido elementos añadidos y con notable influencia. Pero dicho esto, a mi entender, el otro elemento decisivo ha tenido relación directa con el problema fiscal. Tanto en sus aspectos legales y, por tanto, sometido a penalización judicial como por la actitud pasiva del club al considerarlo una cuestión personal. No se olvide que aquí tributa cerca del 50% de sus derechos de imagen y en Italia tienen una "tarifa plana" de cien mil euros por el mismo concepto. Elemental, ¿no les parece? y aquí es donde aparece la primera M (Montoro). Por fin, citemos al muñidor y verdadero ganador en esta cuestión, el agente doble, piropea y llora ante los blancos y enaltece las opciones deportivas de futuro para los italianos. Dice a cada cual lo que piensa escuchar, pero ha demostrado no conocer al presidente blanco y él ha ganado en lo económico, pero ya le pasarán la factura pertinente. Creo que no aconsejó bien a CR7 porque él no tiene más colores que el dinero y esta es la otra M (money-Mendes). En definitiva, mi opinión es que el futbolista salió por la conjunción de una doble MM (Montoro-Mendes), en una clara acción económica con evidentes repercusiones deportivas para CR7. ¿Negativas? Por ley de vida hay posibilidades de que así sea.