El Brexit puede disparar el valor de LaLiga

Ha pasado el parón y tenemos de nuevo el fútbol de verdad, pero en ese fútbol auténtico se ha metido de rondón una problemática que puede ser ciertamente beneficiosa para que LaLiga vuelva por donde solía. Con la única competencia de la Premier League, la decisión británica de salir de la Unión Europea puede debilitar la competición inglesa y fortalecer la española, que dejará de ser banco de pesca preferido allende el Canal.

El Brexit poblará de extranjeros la Premier, que habrá de hacer una limpia de foráneos. La Ley Bosman y la libre circulación de ciudadanos por la CEE ya no tendrá efecto en las Islas, con lo que esa especie de OPA hostil que pende continuamente sobre la cabeza de nuestros clubes bajará de intensidad de forma espectacular. Paralelamente, casi un centenar de futbolistas habrán de reconducir sus vidas y ningún país como el español para continuar sus carreras.

Los pingües beneficios televisivos generan unos repartos que hacen que cualquier club inglés esté en mejor posición que los nuestros a la hora de negociar. Por supuesto que en esta innovación del escenario el Madrid y el Barça siempre serán los que opten a los primeros espadas, pero también verán con más tranquilidad el futuro de sus canteras, que han sido casi esquilmadas por los City, United, Chelsea, Arsenal, Liverpool y hasta por otros de más bajo nivel.

Aunque habrá muchos españoles damnificados, en general será beneficioso el Brexit para nuestro fútbol. No sé aún qué opinará Tebas, tan obsesionado con multiplicar el papel mundial de LaLiga, pero imagino que no verá con malos ojos este nuevo estado de cosas. Por otra parte, creo que ese divorcio de Gran Bretaña y Europa que tanto perjuicio causará sólo tendrá un beneficiario, el fútbol en general y muy en particular el español. No hay mal que por bien no venga.