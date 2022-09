Bienvenido, septiembre

Septiembre llega arrasando y atrás van quedando los días de relax y descanso. Cada uno, de su paraíso particular, desdobla recuerdos que servirán de anclaje para el comienzo de curso y la vuelta a la realidad. En estos primeros días de resaca emocional aún se sueña con ese destino idílico, con la persona que hizo sumar, la aventura del verano o ese plan improvisado que lo cambió todo instalándose en la memoria para esos días que se avecinan complicados.

El nuevo mes siempre sabe a pena y a gloria. La tregua se marchita y los días nublados dibujan un nuevo comienzo agridulce que poco tiene que ver con el silencio de un agosto soleado donde todo y todos deciden hacer un paréntesis y juegan a haberte olvidado.

Comienzan las reuniones, los primeros cafés, proyectos que quedaron en el aire, y así, sin darnos cuenta, nos volvemos a sumir en un vaivén de deberes y obligaciones que nos empuja sin remedio a una rutina inevitable de la que todos somos presos.

Y en cierto modo, se atisba en el aire un olor a comienzos que al igual que inquieta, a todos nos atrae. Ese toque de incertidumbre, la chispa de lo nuevo, el sabor de los retos, la magia de volver a cruzar la frontera, salir de la zona de confort y continuar peleando por los sueños.

Porque sueños tenemos todos y septiembre, no digan que no, es un buen momento para ir a por ellos. Sé que puede sonar romántico, utópico e incluso cursi, pero, a decir verdad, ¿No todos nos movemos por una meta? Este es el sentido de nuestros días y la mejor razón para renunciar a cualquier verano eterno.

Antes de volver a coger el coche, de ponerse el uniforme, comprar los libros del colegio, reunirse con el cliente o emprender un nuevo proyecto, no está de más mirarnos de frente, recordar de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Aunque parezca una obviedad, los objetivos, así como nuestra cara por las mañanas, hay que lavarlos, sacarles brillo y lucirlos como una insignia en la solapa. Yo no le tengo miedo a septiembre. Más bien, me emociona. Alguien este verano me enseñó a no preocuparme más que lo necesario por las cosas que no están en nuestra mano.

Una vez me pidieron que escribiera un breve texto sobre cómo veía yo la vida. Algo así como una carta de presentación para un empleo, pero desde el punto de vista más personal. "Disfrutar de lo pequeno, del día a día, es el ingrediente básico en la receta de la vida. También hay un poco de suenos, una pizca de intuición y mucho trabajo", escribí con 22 años. A punto de cumplir 33 sigo creyendo en ello y no es que mi camino (como el de la mayoría, supongo) haya sido de rosas. Mi vida laboral y personal sigue siendo una aventura de la que no pienso perderme ni un solo capítulo. Bienvenido, septiembre.