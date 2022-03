Bienaventurados los salvajes

Cualquier número al que se le aplica una fórmula matemática, y al resultado obtenido se le aplica nuevamente la fórmula de manera sucesiva, tiende a infinito o se queda en un bucle sin salida entre 0 y -1. Esto se cumple con todos los números excepto con un grupo reducido a los que se conoce como puntos salvajes, fracturas incontrolables. Desde entonces, se llama al resto de números como parte de un dominio manso. Los dominios mansos no son errantes, siempre están bajo control.

Esta historia. Los números. Por reflexiones así le concedieron la semana pasada a Dennis Sullivan el prestigioso Premio Abel, una especie de Nobel de matemáticas pero concedido por otra institución nórdica, la Academia Noruega de Ciencias y Letras. La propia Academia ha destacado la utilidad práctica de muchas de las investigaciones del matemático estadounidense, especialmente en el campo de la topología. El estudio matemático de los terrenos y superficies bajo un concepto que no puede ser más poético: las características constantes de los objetos que se deforman. Toda irregularidad guarda una constante con otra. Nada más común que lo irregular.

Dejé en los libros de educación obligatoria la mayoría de conceptos de álgebra y geometría, pero bienvenidos sus recuerdos si con ellos se agita el mundo. El corsé de lo medido, el molde exacto de las cosas. Lo regular. No te pases de la raya. Esto es así. Siempre ha sido así. Ese ideario de la mansedumbre. Hay un halo de miedo en la incertidumbre, un recelo en lo extraño. Quizás pocos lugares donde disfrute más que los que no se ajustan a una forma estipulada. Como el pasado jueves en los asaltos poéticos de la Librería Saltés (bienaventurados quienes asisten a recitales y bienaventuradas las librerías). Y tal vez no sea casual que me secuestren ciertos temas de Rosalía y su Motomami, o que goce con el tema Un ala rota, adelanto del disco Tercer cielo de Rocío Márquez y Bronquio, y que el universo se pliegue cuando descubro que la letra es de mi queridísima Carmen Camacho, compañera de los martes por estas páginas (bienaventuradas las voces flamencas de cualquier tipo y bienaventurados los corazones pelirrojos). O que el domingo reconozcan en los Premios Andalucía de la Crítica la poesía de Diego Vaya, lean Pulso solar, y en relato una obra de la editorial Versátiles (bienaventurados los poetas y quienes publican libros). Bienaventurados los salvajes porque crean belleza y nos sacan de lo cotidiano.