Debo escribir una columna para los periódicos de mañana del Grupo Joly, en los que, en estos momentos, usted me está leyendo. No tengo claro sobre qué cuestión pronunciarme, a pesar del abanico de posibilidades que las elecciones municipales y autonómicas, proporcionan como un vendaval de exóticas y a veces absurdas -por incoherentes- atrocidades, cometidas por los líderes políticos de uno y otro sesgo. No importa. A poco más de un mes de las elecciones, todos hacen teatro. Unos más que otros, claro, en función de sus expectativas.

Salgo a la calle y, de pronto, el título del artículo me lo proporcionan una pareja de jóvenes -un chico y una chica- que llevan unas camisetas en cuya frontal anda rotulado: "Be the best." O sea: Sé el mejor. Y no tengo más remedio que preguntarme cuántos líderes políticos de los que se presentan a las elecciones municipales y autonómicas el 28-M, buscan en realidad lo mejor para la ciudanía en su conjunto o, en realidad, aquello que le interesa en primer lugar a ellos mismos y luego a sus partidos. Prefiero no contestar, hágalo usted. Participe en la columna. Pronúnciese, si lo desea. Porque, si lo hace, de verdad, de manera sincera, contra todo pronóstico puede ocurrir cualquier cosa. Veamos.

Contra todo pronóstico Joaquín Sabina -mi casi vecino en el Barrio de las Letras de Madrid- se subió anoche de nuevo en el Gran Canaria Arena después de casi partirse los morros en su última actuación estelar.

A favor de pronóstico, se aprobó por los síes del PSOE y del PP las modificaciones de la Ley denominada del "Sí es Sí", en contra de IU, de Podemos y de la mayoría de los socios de investidura de la coalición de gobierno, que traerá cola como las cometas.

Contra todo pronóstico el PP y VOX en Andalucía, con la única esperanza de conseguir la diputación provincial de Huelva, que es lo que persiguen, han votado a favor de una proposición de Ley en el parlamento andaluz que no irá a lado alguno y lo saben. Ellos, y el lobby agrícola al que apoyan.

A favor de pronóstico, porque tiempo ha habido para resolverlo, el PSOE de Huelva, de Andalucía y de España, no ha hecho posible que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cierre de una puñetera vez todos los pozos ilegales de Doñana. Y luego, cuando lleguen las aguas superficiales, si llegan, termine cerrando también los que son legales, porque de eso se trata. Todo lo demás es cuento. Recuerde: "Be the best".