Principio esta columna en un vagón del Metro de Madrid, que he tomado en Sol para bajarme en la Moncloa. Voy camino de un hospital para que me hagan una revisión de las muchas que con cierta periodicidad debo hacerme en el chasis, que ya anda un poco montaraz de tanto traqueteo y también por el paso de los años dada la serie a la que pertenezco, la de 1956.

Pero, vayamos al grano, a la algarabía que tienen montada la derecha y sus acólitos mediáticos con Doñana. Quien firma, vino a nacer en el corazón de dicho territorio, y no es que, por ello, esté más legitimado que otros para hablar sobre el mismo, no. Porque, como es sabido, Doñana es Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera aparte de otras consideraciones que debieran servir para que algunas personas que tienen responsabilidades políticas fueran más cautas a la hora de emitir juicios tendenciosos, inadmisibles e incoherentes, no sólo en la forma sino también en el fondo. Y no hablemos ya de que, por cuestiones partidistas, o sea, por conseguir un puñado de votos que les permitan gobernar en unos municipios del Entorno Natural, incluyendo la Diputación Provincial de Huelva, que es el premio gordo de esta envenenada lotería que andan vendiendo y que algunos están comprando, como si de esa manera lo que no es posible, se pudiera convertir en una realidad tangible. Están sembrando odio a espuertas entre sus moradores, además de inquinas, rifirrafes y voceríos de unos sobre otros, cada cual con su parcela de razón a cuestas obviando el interés general: el de todos.

No voy a aceptar gato por liebre a estas alturas venga a decirlo Agamenón o su porquero. Ya lo he dicho. Y tampoco me voy a callar. Los intereses políticos, agrícolas y económicos que defienden la derecha y la ultraderecha respecto a Doñana, me dan vergüenza. Mucha. Me azoran aparte de inquietarme. Y es una pena, porque el PP es -señores Moreno Bonilla y Feijóo-, un partido de Estado, y están llevando al límite de la subsistencia a lo más importante desde el punto de vista medioambiental que existe en Europa. Así que, tengan mucho cuidado con la bomba a la que le han quitado la espoleta, no vaya a ser que les estalle en la sede de Génova -esa que debería estar cerrada a cal y canto por los tejemanejes que se trajeron sus antecesores en el cargo-. Y no hablemos de la climatología, que ya sé que no acompaña. Razón de más para que se retraigan de lo dicho y de lo hecho. Al tanto.