La basura es un tema que me resulta fascinante, y con permiso de mis compañeros Javier y Gonzalo, que de esto saben mucho más que yo, me propongo compartir con los queridos lectores qué es lo que yo veo detrás. Lo primero que me llama la atención es que, como ocurre con otras tantas cosas, creemos que el sistema actual de residuos que tenemos en nuestra ciudad es un derecho, algo por lo que pagamos y, como ocurre con otros muchos derechos que damos por seguro, hacemos un uso, muchas veces, abusivo. El tener contenedores enormes en las calles nos facilita la acción de poder arrojar grandes cantidades de todo tipo de materiales. Este me parece es el primer error. He conocido experiencias, como las de Oviedo, donde no es hasta el atardecer cuando se pone a disposición de los ciudadanos unos pequeños cubos de colores para separar puestos en las aceras. Otro aspecto que me resulta chocante es la ingenua sensación que podemos llegar a tener de que, por mucho que arrojemos a la calle todas esas montañas de restos, que muchos quedan esparcidos alrededor de los contenedores, a la mañana siguiente ya no estarán, al dejar de verlos parece que han desaparecido. Pues no, la basura no desaparece, simplemente se traslada de lugar.

Si salimos de lo urbano, no hay carril, cuneta, o cruce por el que pase que no se haya convertido en un vertedero improvisado donde, sin ningún tipo de pudor, se puede encontrar de todo. Un ejemplo: intenten salir caminando o en bici por la carretera del cementerio en dirección a eso que pomposamente se llama Puerta verde de Huelva y podrán comprobar rápidamente lo que les digo.

Lo último que quería compartir es la mirada que podemos poner sobre la basura, cambiando nuestra percepción de desecho por la de materia prima. La mayor parte de lo que arrojamos diariamente a la calle puede tener múltiples usos. El escombro es relleno para construcción. La madera, base para nuevos tableros, la chatarra se lleva reutilizando desde los romanos. En muchos lugares del País Vasco se distribuyen bolsas biodegradables para hacer compostaje con los restos de frutas y verduras y los vecinos obtienen ventajas fiscales. Si se le pusiera un precio a latas y plásticos inmediatamente se convertirían en valiosos. Mucho debe evolucionar la gestión de los residuos. En este momento no puedo evitar acordarme de la película Dersu Uzala, como sugerencia.