Con un mes de abril ya mayeando, y con los preparativos habituales de la Romería del Rocío como antesala al periodo veraniego, vamos de nuevo con una ración de papas con chocos.

Me consta, y a los hechos me remito, que este año la despedida habitual que suele dar la Corporación municipal a las dos hermandades de la capital será única, y de nuevo un éxito sin precedentes. Y es que algo gordo se debe de estar cociendo, pues ¡¡se está hasta ensayando!!

Que no se sorprenda nadie si vemos en la puerta del Ayuntamiento una coreografía de mulos a la tradicional Salve Rociera interpretada por el Coro del Lazareto, o al habitual pasodoble La Punta der Sebo levanta, a la batuta de don Francisco de la Poza. Pero me gustaría volver al hoy, y daros mi punto de vista con respecto a la serie rodada en Huelva y emitida por TVE, Operación Barrio Inglés.

Tras finalizar el capítulo de estreno, y ver los diferentes planos de Huelva, he leído y oído diferentes opiniones al respecto de nuestra bendita Huelva. Pienso que no tiene mucho mérito grabar hoy día en Huelva una serie inspirada en 1940. Y es que, desgraciadamente, abundan entornos y se dan situaciones típicas de aquellos tiempos, o incluso anteriores. Y a todo esto, nosotros mismos le damos cierta normalidad. Hoy día, simplemente con desplazarte a Sevilla por carreteras o trenes, puesto que no hay otra alternativa, disfrutas de toda una experiencia sin igual. Os aseguro que terminaré de ver la serie, pero ya desde hoy le pido al productor de la misma que piense en Barrio Inglés 2.0.

Me encantaría que se rodase dicha serie en mi ciudad. Sí, en mi Huelva. Que Barrio Inglés 2.0 estuviese inspirada en el día a día de un choquero allá por el 2060. Que mi ciudad fuese a la cabeza en infraestructura e inversiones. Con el aeropuerto Cristóbal Colón recibiendo durante todo el año turistas, y de calidad, que disfrutasen del embrujo de una puesta de sol desde el Conquero, a la vera de la Virgen Chiquita, y ensayando su repertorio mis campanilleros buenos de mi Virgen de la Cinta… ¡Me rio yo de las famosas puestas de sol de Mykonos y Santorini!

Sigo soñando con un Barrio Inglés 2.0 con compañías y grandes navieras de cruceros de lujo atracando y conociendo Huelva, su provincia, su gente, su gastronomía… Con mi gente dándose un baño un 3 de agosto frente al estadio Colombino en las aguas cristalinas del Odiel. Con una ciudad conectada decentemente con Sevilla y con Cádiz, sin ser el Coto un impedimento. Disfruten con Operación Barrio Inglés y sueñen. ¡Soñar es gratis!